#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Әлем

Ұлыбритания азаматы өзінің әйелін жылдам сүйіп, әлемдік рекорд орнатты

Ұлыбритания азаматы өзінің әйелін жылдам сүйіп, әлемдік рекорд орнатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 10:47 Сурет: Х/GWR
Ұлыбритания азаматы Джошуа Сандерс Әулие Валентин күні сүйіктісі Дженни Троянды Суиндон қаласындағы Guinness World Records штаб-пәтерінде бетінен сүйіп, жаңа жетістікке қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа рекорд туралы ақпарат 14 ақпанда ұйымның ресми Instagram парақшасында және өзге де әлеуметтік желілерінде жарияланды.

"Джошуа Сандерс сүйіктісі Дженни Трояны 30 секунд ішінде 146 рет сүйіп, рекорда жаңартты",- делінген жазбада.

Сандерстің айтуынша, ол өз рекордының жаңартылғанын қалайды және үміткерлерді өтінім беруге шақырған.

Ал әлеуметтік желі қолданушыларының есептеуінше, келесі рекорд иелері секундына кемінде бес реттен артық сүю керек екен.

Бұған дейін Анталья туристер саны бойынша жаңа рекорд орнатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты
11:53, 22 қыркүйек 2025
Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты
Александр Недовесов әлемдік рейтингте жеке рекорд орнатты
10:15, 08 сәуір 2024
Александр Недовесов әлемдік рейтингте жеке рекорд орнатты
Дюплантис таяқпен секіруден 6,22 метр биіктікті бағындырып, жаңа әлемдік рекорд орнатты
17:30, 26 ақпан 2023
Дюплантис таяқпен секіруден 6,22 метр биіктікті бағындырып, жаңа әлемдік рекорд орнатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Бүгін
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Бүгін
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Бүгін
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Бүгін
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: