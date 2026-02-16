Ұлыбритания азаматы өзінің әйелін жылдам сүйіп, әлемдік рекорд орнатты
Сурет: Х/GWR
Ұлыбритания азаматы Джошуа Сандерс Әулие Валентин күні сүйіктісі Дженни Троянды Суиндон қаласындағы Guinness World Records штаб-пәтерінде бетінен сүйіп, жаңа жетістікке қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа рекорд туралы ақпарат 14 ақпанда ұйымның ресми Instagram парақшасында және өзге де әлеуметтік желілерінде жарияланды.
"Джошуа Сандерс сүйіктісі Дженни Трояны 30 секунд ішінде 146 рет сүйіп, рекорда жаңартты",- делінген жазбада.
Сандерстің айтуынша, ол өз рекордының жаңартылғанын қалайды және үміткерлерді өтінім беруге шақырған.
Ал әлеуметтік желі қолданушыларының есептеуінше, келесі рекорд иелері секундына кемінде бес реттен артық сүю керек екен.
Бұған дейін Анталья туристер саны бойынша жаңа рекорд орнатқанын жазғанбыз.
