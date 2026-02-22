#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Әлем

АҚШ елшісінің Израиль туралы айтқаны халықаралық резонанс тудырды

Израиль, АҚШ елшісі, сұқбат, библия, халықаралық резонанс , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 17:39 Сурет: freepik
Араб және ислам елдері АҚШ-тың Израильдегі елшісі Майк Хакабидің Израильдің Таяу Шығыстың кең аумақтарынабайтақ территориясына көз салуға "библиялық құқығы" бар деген мәлімдемесіне қарсы жаппай өре түрегелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл арада елшінің Такер Карлсонға берген сұқбаты туралы сөз болып отыр. Журналист дипломаттан Библиядағы өлең жайына тоқталуды сұрайды, онда Израильдің Мысырдағы Нілден Сирия мен Ирактағы Евфратқа дейінгі жерлерге "библиялық құқығы" бары айтылады. Бұған Майк Хакаби былай жауап қайырды:

"Егер олар бәрін алып алса, жақсы болар еді".

Бірнеше мәрте нақтылаудан кейін дипломат бұл "біршама асыра айтылған мәлімдеме" екенін және Израиль "барлық жерді жаулап алғысы келмейтінін" айтты.

Біріккен Араб Әмірліктерінің Сыртқы істер министрлігі жариялаған, оннан астам мемлекеттің бірлескен мәлімдемесінде америкалық дипломаттың пікірлерін "қауіпті және қоздырушы" деп аталады. Құжатқа БАӘ, Мысыр, Иордания, Индонезия, Пәкістан, Түркия, Сауд Арабиясы, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн, Ливан, Сирия және Палестина мемлекеттері, сондай-ақ Ислам ынтымақтастығы ұйымы, Араб Лигасы және Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесі қол қойды, деп жазады The Guardian.

Мәлімдеме авторлары мұндай мәлімдемелер БҰҰ Жарғысына қайшы келетінін, Газадағы соғысты ырықтандыру жөніндегі күш-жігерге нұқсан келтіретінін және жан-жақты реттеуді ілгерілетуге кедергі келтіретінін атап өтті.

Бұған дейін қазақстандық бітімгерлер Голан биіктеріндегі мінсіз қызметі үшін БҰҰ медальдарымен марапатталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі ант берді
12:54, 03 желтоқсан 2025
АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі ант берді
Украинадағы АҚШ елшісі мерзімінен бұрын қызметінен кетпек
12:35, 11 сәуір 2025
Украинадағы АҚШ елшісі мерзімінен бұрын қызметінен кетпек
Америка елшісі АҚШ президентінің Қазақстанға келу ықтималдығы туралы айтты
15:47, 29 қыркүйек 2023
Америка елшісі АҚШ президентінің Қазақстанға келу ықтималдығы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана провёл "сухой" матч в АПЛ
20:10, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана провёл "сухой" матч в АПЛ
Дерек Макиннес прокомментировал дебютный гол Ислама Чеснокова за "Хартс"
19:47, Бүгін
Дерек Макиннес прокомментировал дебютный гол Ислама Чеснокова за "Хартс"
ХК "Барыс" потерпел третье поражение кряду в овертайме
19:20, Бүгін
ХК "Барыс" потерпел третье поражение кряду в овертайме
Казахстанские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх-2026 в Италии
18:39, Бүгін
Казахстанские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх-2026 в Италии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: