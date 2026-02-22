АҚШ елшісінің Израиль туралы айтқаны халықаралық резонанс тудырды
Бұл арада елшінің Такер Карлсонға берген сұқбаты туралы сөз болып отыр. Журналист дипломаттан Библиядағы өлең жайына тоқталуды сұрайды, онда Израильдің Мысырдағы Нілден Сирия мен Ирактағы Евфратқа дейінгі жерлерге "библиялық құқығы" бары айтылады. Бұған Майк Хакаби былай жауап қайырды:
"Егер олар бәрін алып алса, жақсы болар еді".
Бірнеше мәрте нақтылаудан кейін дипломат бұл "біршама асыра айтылған мәлімдеме" екенін және Израиль "барлық жерді жаулап алғысы келмейтінін" айтты.
Біріккен Араб Әмірліктерінің Сыртқы істер министрлігі жариялаған, оннан астам мемлекеттің бірлескен мәлімдемесінде америкалық дипломаттың пікірлерін "қауіпті және қоздырушы" деп аталады. Құжатқа БАӘ, Мысыр, Иордания, Индонезия, Пәкістан, Түркия, Сауд Арабиясы, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн, Ливан, Сирия және Палестина мемлекеттері, сондай-ақ Ислам ынтымақтастығы ұйымы, Араб Лигасы және Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесі қол қойды, деп жазады The Guardian.
Мәлімдеме авторлары мұндай мәлімдемелер БҰҰ Жарғысына қайшы келетінін, Газадағы соғысты ырықтандыру жөніндегі күш-жігерге нұқсан келтіретінін және жан-жақты реттеуді ілгерілетуге кедергі келтіретінін атап өтті.
Бұған дейін қазақстандық бітімгерлер Голан биіктеріндегі мінсіз қызметі үшін БҰҰ медальдарымен марапатталған болатын.