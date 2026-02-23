Грузияда 1 наурыздан бастап бірқатар кәсіп бойынша шетелдіктердің жұмыс істеуіне тыйым салынады
Oxu.Az басылымының жазуынша, Грузия үкіметінің арнайы қаулысына сәйкес шектеу курьерлік жеткізу қызметіне, жолаушылар тасымалына (соның ішінде такси қызметіне) және туристік гид қызметіне қатысты.
Тыйым тек жалдамалы еңбекке ғана емес, осы салалардағы кәсіпкерлік қызметке де таралады. Бұл ретте, гид-аудармашылар мен нұсқаушылардың, соның ішінде шаңғы нұсқаушыларының саны 2026 жылы 200 адаммен шектеледі.
Басқа салаларда шетел азаматтарын жұмысқа алу үшін жұмыс беруші еңбек қызметіне рұқсат алу туралы өтініш беруден кемінде 10 жұмыс күні бұрын worknet.moh.gov.ge сайтында бос жұмыс орны туралы ақпарат жариялауы тиіс.
Сондай-ақ 1 наурыздан бастап Грузияда жұмыс істеу үшін барлық шетел азаматтарына арнайы рұқсат қажет болады. Бұл рұқсат еңбек негізіндегі тұруға ықтиярхат алуға негіз болады.
