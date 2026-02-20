#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Қазақстан азаматтарының Корей елінен ерікті түрде шығу бағдарламасы ақпан айының соңына дейін жалғасады

Қазақстан азаматтарының Корей елінен ерікті түрде шығу бағдарламасы ақпан айының соңына дейін жалғасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 16:14 Сурет: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Корея Республикасында заңсыз жұмыс істеп жүрген Қазақстан азаматтары елден айыппұл төлемей және қайта кіруге тыйым салынбай ерікті түрде шыға алады. Бұл мүмкіндікті азаматтар 2026 жылдың ақпан айының соңына дейін қолдануына болады.

Бағдарлама 2025 жылдың желтоқсан айынан бастап іске қосылған.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі заңсыз көші-қонды азайту және азаматтарымыздың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша Корея Республикасының Әділет министрлігімен жүргізген келіссөздер барысында ерікті шығу бағдарламасының уақытын ұзартуға келісті.

Аталған шаралар құқықтық салдарды жеңілдетуге және өз мәртебесін реттеуге дайын азаматтарды қолдауға бағытталған. Бағдарлама мәжбүрлі түрде депортациялауға жататын қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаларға, сондай-ақ 2025 жылдың 1 желтоқсанынан кейін заңсыз мәртебеге ие болған шетелдіктерге қолданылмайды.

Бағдарламаға қатысу үшін паспорт, ерікті шығу туралы өтініш және әуе билеті қажет. Алдын ала хабарландыру ұшу күніне 15-тен 3 күн қалғанға дейінгі аралықта Корея Республикасының көші-қон қызметтері арқылы берілуі тиіс.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстан азаматтарына заңсыз миграция, елден шығарылу, айыппұлдар, құқықтардың шектелуі және еңбек дағдарыстарының алдын алу үшін шетелде тек заңды негізде еңбек етуге кеңес береді.

Тек ресми және тексерілген еңбек ету арналары – лицензияланған жұмыспен қамтитын жекеше агенттіктер, мемлекеттік бағдарламалар және жұмыс берушілердің ресми ұсыныстарын пайдалану қажет.

ЕХӘҚМ шетелде еңбек ететін Қазақстан азаматтарының құқықтарын қорғау бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастыра береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оңтүстік Кореядағы қазақстандықтарға айыппұлсыз әрі депортациясыз елден шығуға соңғы мүмкіндік берілді
09:37, 22 қаңтар 2026
Оңтүстік Кореядағы қазақстандықтарға айыппұлсыз әрі депортациясыз елден шығуға соңғы мүмкіндік берілді
Қазақстан мұнай өндіруді өз еркімен қысқарту мерзімін 2024 жылдың соңына дейін ұзартады
09:00, 05 маусым 2023
Қазақстан мұнай өндіруді өз еркімен қысқарту мерзімін 2024 жылдың соңына дейін ұзартады
Қазақстан жаз соңына дейін қант экспортына тыйым салады
20:10, 06 мамыр 2024
Қазақстан жаз соңына дейін қант экспортына тыйым салады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Бүгін
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Бүгін
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
16:07, Бүгін
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: