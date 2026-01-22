Оңтүстік Кореядағы қазақстандықтарға айыппұлсыз әрі депортациясыз елден шығуға соңғы мүмкіндік берілді
Ведомствоның нақтылауынша, бұл мүмкіндік 2026 жылдың ақпан айының соңына дейін қолданыста болады.
ЕХӘҚМ баспасөз қызметі 2026 жылғы 22 қаңтарда ерікті түрде елден шығу бағдарламасын ұзарту жөніндегі келісім Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен Оңтүстік Кореяның Әділет министрлігі арасында 2025 жылы-ақ жасалғанын атап өтті.
Бұл шаралар құқықтық салдарларды жеңілдетуге және өз мәртебесін реттеуге дайын адамдарды қолдауға бағытталған. Бағдарлама қылмыстық құқықбұзушылық жасаған, мәжбүрлеп шығару шарасына жататын, сондай-ақ 2025 жылғы 1 желтоқсаннан кейін заңсыз мәртебеге түскен шетелдіктерге қолданылмайды.
Бағдарламаға қатысу үшін төлқұжат, өз еркімен кету туралы өтініш және әуе билеті қажет. Алдын ала хабарлама Корея Республикасының иммиграция кеңселері арқылы ұшу күніне дейін 15-тен 3 күнге дейінгі мерзімде беріледі.
ЕХӘҚМ қазақстандықтарды шетелде тек заңды негізде жұмысқа орналасуға шақырады. Бұл заңсыз көші-қон, елден шығарып жіберу, айыппұлдар, құқықтық шектеулер және еңбек қанауы сияқты тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді.
Тек ресми және тексерілген еңбек ресурстары арналарына жүгіну қажет: лицензияланған жеке жұмыспен қамту агенттіктері, мемлекеттік бағдарламалар және жұмыс берушілердің ресми ұсыныстары.
ЕХӘҚМ шетелде жұмыс істеп жүрген Қазақстан азаматтарының құқықтарын қорғау бойынша жүйелі жұмысты жалғастырады.