Әлем

Мексикада әлемдегі ең қауіпті есірткі баронының қазасынан кейін жаппай тәртіпсіздіктер орын алуда

Мексикада әлемдегі ең қауіпті есірткі баронының қазасынан кейін жаппай тәртіпсіздіктер орын алуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 14:07 Сурет: pexels
Әлемдегі ең қауіпті есірткі тасымалдаушының қазасынан кейін Мексикада тәртіпсіздік пен зорлық-зомбылық күшейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Новое поколение Халиско" есірткі картелінің басшысы, "Эль Менчо" лақап атымен танымал Немесио Осегера қаза болды. Бұл ұйым Мексикадағы ең ықпалды әрі қауіпті қылмыстық топтардың бірі саналады. Ол 2026 жылғы 22 ақпанда ауқымды әскери операция барысында көз жұмды.

Оның жетекшілігі кезінде картель Мексикадағы есірткі саудасында үстем ұйымдардың біріне айналып, синтетикалық есірткілерді, соның ішінде фентанилді АҚШ-қа заңсыз тасымалдаумен айналысқан.

Эль Менчоның қазасынан кейін елде жаппай тәртіпсіздіктер басталып, көліктер мен коммерциялық нысандар өртенді.

РБК мәліметінше, билік шұғыл түрде қауіпсіздік жөніндегі жедел штаб құруға тапсырма берген.

Эль Менчо әлемдегі ең іздеуде жүрген әрі аса қауіпті есірткі барондарының бірі ретінде танылған. Оның басшылығымен CJNG халықаралық есірткі трафигін (әсіресе фентанилді), бәсекелес топтар мен күштік құрылымдарға қарсы қарулы шабуылдарды, сондай-ақ жоғары технологиялық қару қолдануды кеңінен дамытқан.

Бұған дейін Ресейде ер адам көршісіне тапаншамен оқ атқанын жазғанбыз.

