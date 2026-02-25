Балалар жазушысы күйеуін сақтандыру ақшасы үшін өлтірді деген айыппен сотталуда
Gazeta.ru басылымының жазуынша, прокуратура 2022 жылы әйел күйеуін фентанилмен улап өлтірді деп мәлімдеді. Тергеу нұсқасына сәйкес, Ричинс жұбайына Moscow Mule коктейлін дайындап, оның құрамына есірткі затын қосқан.
Сот-медициналық сараптама 39 жастағы ер адамның ағзасынан өлімге әкелетін мөлшерден бес есе артық фентанил табылғанын растады.
Тергеу деректеріне қарағанда, Эрик қайтыс болған кезде Коури Ричинстің 1 миллион доллардан астам қарызы болған, ал күйеуінің мүлкі шамамен 4 миллион долларға бағаланған. Құқық қорғау органдары әйел қаржылық қиындықтарға байланысты қылмысқа баруы мүмкін деп санайды.
Алайда Коури Ричинс өз кінәсін мойындамайды. Оның қорғаушылары фентанил әдейі қосылды деген нұсқамен келіспейді. Адвокат Кэтрин Нестер сотта тергеу органдары есірткінің марқұмның ағзасына қалай түскенін дәлелдейтін нақты айғақ ұсына алмағанын мәлімдеді.
Бұған дейін Үндістандағы әуе апатынан экипаж толықтай қаза тапқанын жазғанбыз.