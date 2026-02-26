Ресейде екі ер адам полиция қызметкерлеріне оқ жаудырған
Лента.ру ақпаратынша, оқиға 2024 жылғы 9 желтоқсанда Липецк қаласында болған. Сол күні екі жергілікті тұрғын полиция қызметкерлері ақша ұрлығы фактісі бойынша тексеру жүргізіп жатқан Бехтеев көшесіндегі үйге келген.
Күдіктілер олардың алдындағы адамдардың кім екенін түсініп, полицияға қарай травматикалық қарудан кемінде бес рет оқ атқан. Салдарынан екі қызметкер басы мен денесінен жарақат алып, ауруханаға жатқызылған. Сот-медициналық сараптама бір қызметкердің ауыр жарақаттанғанын анықтады.
Тергеушілер жеткілікті дәлелдер жинады: куәлардан жауап алынды, бетпе-бет тексерулер өткізілді, оқиға орны тексеріліп, қажетті сот сараптамалары жүргізілді.
Сот күдіктілерді "Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің өміріне қастандық жасау" бабы бойынша кінәлі деп танып, 15 және 16 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар, олар зардап шеккендерге моральдық шығын ретінде өтемақы төлеуге міндеттелді.
