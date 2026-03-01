#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Әлем

Дубай әуежайына жасалған соққыдан зардап шеккендер бар

Дубай әуежайына жасалған соққыдан зардап шеккендер бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 09:48 Сурет: wikimedia
2026 жылғы 1 наурызда БАӘ-дегі Дубай халықаралық әуежайына жасалған шабуыл салдарынан зардап шеккендер бар. Олардың барлығына медициналық көмек көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС агенттігінің мәліметінше, әмірліктің баспасөз қызметі X әлеуметтік желісінде Дубай әуежайына Иран тарапынан соққы жасалғанын растаған.

"Жақында болған оқиға салдарынан әуежай терминалдарының бірі жеңіл зақымданды. Төрт қызметкер жарақат алды, оларға дереу медициналық көмек көрсетілді", – делінген хабарламада.

Қазақстан уақытымен сағат 04:25-тегі ақпаратқа сәйкес, Абу-Даби әуе айлағындағы оқиға салдарынан кемінде бір адам қаза тауып, жеті адам жараланғаны белгілі болды. Бұл туралы әмірлік әуежайларының операторы мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада және тағы 12 қалада ауа сапасы нашарлайды
10:16, Бүгін
Астанада және тағы 12 қалада ауа сапасы нашарлайды
Ақтөбеде қос оқушы мінгескен мопед жеңіл көлікке соғылды - зардап шеккендер бар
19:14, 18 ақпан 2026
Ақтөбеде қос оқушы мінгескен мопед жеңіл көлікке соғылды - зардап шеккендер бар
Дубай әуежайын су алуына байланысты Алматы мен Астанаға қатынайтын рейстерді тоқтатты
22:55, 16 сәуір 2024
Дубай әуежайын су алуына байланысты Алматы мен Астанаға қатынайтын рейстерді тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
13:28, Бүгін
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
12:52, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
12:37, Бүгін
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
12:12, Бүгін
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: