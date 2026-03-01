Дубай әуежайына жасалған соққыдан зардап шеккендер бар
2026 жылғы 1 наурызда БАӘ-дегі Дубай халықаралық әуежайына жасалған шабуыл салдарынан зардап шеккендер бар. Олардың барлығына медициналық көмек көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТАСС агенттігінің мәліметінше, әмірліктің баспасөз қызметі X әлеуметтік желісінде Дубай әуежайына Иран тарапынан соққы жасалғанын растаған.
"Жақында болған оқиға салдарынан әуежай терминалдарының бірі жеңіл зақымданды. Төрт қызметкер жарақат алды, оларға дереу медициналық көмек көрсетілді", – делінген хабарламада.
Қазақстан уақытымен сағат 04:25-тегі ақпаратқа сәйкес, Абу-Даби әуе айлағындағы оқиға салдарынан кемінде бір адам қаза тауып, жеті адам жараланғаны белгілі болды. Бұл туралы әмірлік әуежайларының операторы мәлімдеді.
