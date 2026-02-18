#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Құқық

Ақтөбеде қос оқушы мінгескен мопед жеңіл көлікке соғылды - зардап шеккендер бар

Жол апаты, Ақтөбе, мопед, жеңіл көлік, оқушы, зардап шеккендер, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 19:14 Сурет: Zakon.kz
Ақтөбеде кәмелетке толмаған мопед жүргізушісі жол апатына түрткі болды. Зардап шеккендер бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе қаласында қараңғы түскен уақытта мопед пен жеңіл автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. 8-сынып оқушысы Мұстафа Шоқай көшесі бойымен "TAIZHOU" маркалы мопедті басқарып келе жатып, "Honda Stream" автокөлігімен соқтығысқан.

"Жол-көлік оқиғасы салдарынан 2010 жылы туған кәмелетке толмаған мопед жолаушысы Ақтөбе қаласындағы облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Анықталғандай, мопед мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз болған. Сонымен қатар, мопед жүргізушісі 14 жаста болғандықтан, жүргізуші куәлігі болмаған. Көлік құралдары арнайы тұраққа қойылды. Аталған дерек бойынша тексеру жүргізілуде", делінген облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарламасында.

Ақтөбе облысының полиция департаменті ата-аналарды кәмелетке толмағандарға бақылауды күшейтуге және тиісті құқығы жоқ тұлғалардың көлік құралдарын басқаруына жол бермеуге шақырады.

Еске сала кетсек, мопед міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс, ал мопедті басқаруға 16 жастан бастап, "A1" санатындағы жүргізуші куәлігі болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

Бұған дейін Қарағанды облысында полицейлер мас күйде мопед жүргізген азаматты құрықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте полиция көлігі құрылысы аяқталмаған ғимараттың іргетасына соғылды
17:38, 12 мамыр 2023
Шымкентте полиция көлігі құрылысы аяқталмаған ғимараттың іргетасына соғылды
Астанада жолаушылар автобусы бағанға соғылды: зардап шеккендер бар
22:25, 02 маусым 2025
Астанада жолаушылар автобусы бағанға соғылды: зардап шеккендер бар
Жарты жылда 31 мыңнан астам мопед жүргізушісі жол қауіпсіздігі ережелерін бұзған
12:20, 26 шілде 2024
Жарты жылда 31 мыңнан астам мопед жүргізушісі жол қауіпсіздігі ережелерін бұзған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: