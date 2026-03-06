Әзірбайжан Ирандағы дипломаттарын эвакуациялауда
Әзірбайжанның сыртқы істер министрлігі Тегерандағы елшілігі мен Тебриздегі бас консулдығындағы қызметкерлерін эвакуациялауда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Әзірбайжан сыртқы істер министрі Жейхун Байрамов Молдова Республикасы премьер-министрінің орынбасары және сыртқы істер министрі Михай Попшоймен бірлесе өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды apa.az 2026 жылғы 6 наурызда.
Министр өз жалғасын тауып жатқан шиеленісті оқиғаларды ескере отырып, адамдардың өмірін қауіп-қатерге тігуге болмайтынын айтты.
"Қазіргі уақытта елшілік пен бас консулдықтағыларды эвакуациялауға дайындық жүріп жатыр", - деді Әзірбайжанның сыртқы істер министрі.
5 наурызда Әзірбайжанда екі ұшқышсыз ұшу аппараты құлады, біреуі - әуежайға және екіншісі - мектепке. Дрондарды Иран ұшырды деген болжам бар. Алайда Тегеран оған қатысы бар екенін жоққа шығарды. Қасым-Жомарт Тоқаев дрондар шабуылын айыптады.
