Әлем

Әзірбайжан Ирандағы дипломаттарын эвакуациялауда

Дипломат, елшілік қызметкерлері, эвакуация, Әзірбайжан, Иран, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 15:25 Сурет: pixabay
Әзірбайжанның сыртқы істер министрлігі Тегерандағы елшілігі мен Тебриздегі бас консулдығындағы қызметкерлерін эвакуациялауда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Әзірбайжан сыртқы істер министрі Жейхун Байрамов Молдова Республикасы премьер-министрінің орынбасары және сыртқы істер министрі Михай Попшоймен бірлесе өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды apa.az 2026 жылғы 6 наурызда.

Министр өз жалғасын тауып жатқан шиеленісті оқиғаларды ескере отырып, адамдардың өмірін қауіп-қатерге тігуге болмайтынын айтты.

"Қазіргі уақытта елшілік пен бас консулдықтағыларды эвакуациялауға дайындық жүріп жатыр", - деді Әзірбайжанның сыртқы істер министрі.

5 наурызда Әзірбайжанда екі ұшқышсыз ұшу аппараты құлады, біреуі - әуежайға және екіншісі - мектепке. Дрондарды Иран ұшырды деген болжам бар. Алайда Тегеран оған қатысы бар екенін жоққа шығарды. Қасым-Жомарт Тоқаев дрондар шабуылын айыптады.

Оқи отырыңыз
СІМ қазақстандықтарға Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты тағы да ескерту жасады
19:18, Бүгін
СІМ қазақстандықтарға Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты тағы да ескерту жасады
Қазақстан СІМ Әзірбайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімге қатысты мәлімдеме жасады
15:18, 14 наурыз 2025
Қазақстан СІМ Әзірбайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімге қатысты мәлімдеме жасады
Сазды су қоймасында су тасқынына байланысты құтқарушылар халықты эвакуациялауда
09:01, 03 сәуір 2024
Сазды су қоймасында су тасқынына байланысты құтқарушылар халықты эвакуациялауда
