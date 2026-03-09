#Референдум-2026
Әлем

Германияда метеорит тасы тұрғын үйге түсіп, жұртты дүрліктірді

Метеорит, тас, Германия, тұрғын үй, оқыс оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 14:52 Сурет: видеодан алынды
Батыс Германия тұрғындары 2026 жылдың 8 наурызында кешке көктен жарқыл мен қатты тарс еткен дауыс беріп, ағып келе жатқан метеоритті байқады. Оның тасының бірі Кобленц қаласындағы тұрғын үйге түсіп, шатырды тесіп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған оқиға кешкі сағат 19:00 шамасында Гюльс ауданында болған. Билік өкілдерінің айтуынша, шатырда көлемі шамамен футбол добындай болатын тесік пайда болған. Ешкім зардап шеккен жоқ, деп жазады freiepresse.de.

Метеорит Жерді жанап өткеннен кейін төтенше жағдайлар қызметіне елдегі тұрғындардан қоңыраулар келіп түсе бастаған. Төменгі Саксония, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саарланд, Баден-Вюртемберг және Солтүстік Рейн-Вестфалия тұрғындары аспандағы жарқыраған жарқыл мен отты ізді көргендерін айтқан.

Кейбіреулер бастапқыда бұл зымыран немесе ұшақ қалдықтары болуы мүмкін деп болжаған. Алайда билік қауіпсіздік немесе әскери оқиғамен байланысты белгілер жоқ деп мәлімдеді.

Сарапшылардың пікірінше, астероидтар атмосфераға түскен кезде бірнеше фрагменттерге жиі ыдырайды: кейбіреулері жанып кетеді, ал жеке фрагменттері Жер бетіне дейін жетуі мүмкін. Мұндай бөлшектер метеориттер деп аталады.

Сондай-ақ, отты шардың атмосферада ыдырай бастағанға дейін кем дегенде Нидерланды, Франция, Бельгия және Люксембургте де оны көргендер туралы мәліметтер бар.

Ресейлік Күн астрономиясы зертханасының мәліметі бойынша, метеорит Жер атмосферасына шамамен 80 шақырым биіктікте еніп, шамамен 10 секунд бойы байқалған. Бейнежазбаға сүйене отырып, метеориттің өлшемі бір метрден бірнеше метрді (2-3 метр) қамтитынын астрономдар нақтылады.


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
