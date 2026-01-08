Ет пен жеміс-жидекті фермерлерден тиімді бағамен алуға болады: Астанада жәрмеңке қашан өтеді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 8 қаңтарда Астана тұрғындары мен қала қонақтарына жақсы хабар берілді – келе жатқан демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астананың әкімдігі хабарлағандай, келесі қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі 10 және 11 қаңтарда ұйымдастырылады.
Жәрмеңкеде жергілікті фермерлер мен Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген тауар өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөністер мен жеміс-жидектерді, ет өнімдерін, ұн және сүт өнімдерін, наубайхана тауарларын, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдерді тиімді бағада сатып ала алады.
Іс-шара 10 және 11 қаңтар күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін өтеді.
Өтетін орны: "Keryen Joly" сауда орталығы, Алаш тас жолы, 35Б.
Келушілердің ыңғайлылығы үшін жәрмеңке өтетін орынға № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 және 317 бағыттағы қоғамдық көліктер қатынайды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript