#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Ет пен жеміс-жидекті фермерлерден тиімді бағамен алуға болады: Астанада жәрмеңке қашан өтеді

Ярмарка, рынок, базар, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 16:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 8 қаңтарда Астана тұрғындары мен қала қонақтарына жақсы хабар берілді – келе жатқан демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астананың әкімдігі хабарлағандай, келесі қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі 10 және 11 қаңтарда ұйымдастырылады.

Жәрмеңкеде жергілікті фермерлер мен Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген тауар өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөністер мен жеміс-жидектерді, ет өнімдерін, ұн және сүт өнімдерін, наубайхана тауарларын, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдерді тиімді бағада сатып ала алады.

Іс-шара 10 және 11 қаңтар күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін өтеді.

Өтетін орны: "Keryen Joly" сауда орталығы, Алаш тас жолы, 35Б.

Келушілердің ыңғайлылығы үшін жәрмеңке өтетін орынға № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 және 317 бағыттағы қоғамдық көліктер қатынайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме – сарапшылар пікірі
16:21, Бүгін
2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме – сарапшылар пікірі
Астанада қай жерден және қашан азық-түлікті тиімді бағамен сатып алуға болады
13:36, 03 шілде 2025
Астанада қай жерден және қашан азық-түлікті тиімді бағамен сатып алуға болады
Алматыда азық-түлікті қашан және қайдан тиімді бағамен сатып алуға болады
14:49, 04 шілде 2025
Алматыда азық-түлікті қашан және қайдан тиімді бағамен сатып алуға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: