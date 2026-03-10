Қытайда ерекше жол белгілері пайда болды
Сурет: Zhihu
Қытайдың Тяньцзинь қаласында жүргізушілерді көлік жүргізу кезінде әзілдесуден сақтандыратын ерекше жол белгілері пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
South China Morning Post басылымының мәліметінше, белгіде жүргізуші мен жолаушының күліп, әзіл айтып отырғанын бейнелейтін карикатура салынған.
Белгінің үстіне: "Көлік жүргізу кезінде әзілдесу – жол қауіпсіздігіне қауіп төндіреді", деген ескерту жазылған.
Сурет: Zhihu
Жергілікті тұрғындардың айтуынша, мұндай ескерту бекер қойылмаған. Қала тұрғындарының бірі күйеуінің көлік жүргізіп келе жатып әңгімеге немесе әзілге жиі алаңдайтынын айтқан. Соның салдарынан ол кейде бұрылыс жолдарын өткізіп алған немесе бағдаршамның қызыл шамында өтіп кеткен жағдайлар болған.
