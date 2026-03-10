#Референдум-2026
Оқиғалар

Шымкентте ер адамның жерін жол салу үшін мәжбүрлеп алып, сот арқылы өтемақы алған

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 12:24 Фото: pexels
Шымкент қаласының тұрғыны жол салу мақсатында мәжбүрлеп алынған жер учаскесі үшін компенсация төлеуді сот арқылы талап етуге мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 10 наурызда Шымкент қалалық сотында айтылғандай, қала әкімдігі талапкерге тиесілі 0,19 гектар жерді мәжбүрлеп алу туралы шешім қабылдаған. Жер учаскесі автомобиль жолын салу үшін қажет болған. Әкімдік 46 млн теңге көлемінде өтемақы ұсынғанымен, жер иесі бұл сомамен келіспеген.

Қала тұрғынының бас тартуынан кейін әкімдік жерді мәжбүрлеп алу үшін сотқа талап арыз берген, алайда бұл арыз қаралмай қалған. Кейін әкімдік жерді мемлекеттік қажеттіліктерге мәжбүрлеп алу бойынша ешқандай шара қолданбаған.

Соған қарамастан, жер учаскесі 2020 жылы алынған және қазіргі уақытта сол жерде қоғамдық пайдалану жолы салынған. Сол кезде жер иесіне өтемақы төленбеген.

Соттың құрылыс-техникалық сараптамасы бойынша, жердің нарықтық құны 83 млн теңгеден асады.

"Сот шешімімен талапкердің арызы қанағаттандырылды. "Шымкент қаласының жер қатынастары басқармасы" мемлекеттік мекемесі мемлекеттік қажеттіліктерге алынған жер үшін талапкерге 83 419 500 теңге төлеуге міндеттелді", – деп хабарлады сот.

Сонымен қатар, сот жеке анықтама шығарды, онда Шымкент әкіміне заң бұзушылықтарға назар аудару тапсырылды. Анықтамада айтылғандай, 2020 жылы фактически орын алған жерді мәжбүрлеп алу рәсімі әлі күнге дейін тиісті мемлекеттік орган арқылы жүргізілмеген, сондықтан талапкердің меншік құқығы бұзылған. Оны тек бес жылдан кейін сот арқылы қалпына келтіруге мүмкіндік туды.

Сот шешімі мен жеке анықтама заңды күшіне енді.

Ұқсас жағдай Жамбыл облысында да болған, онда фермер жер үшін билікпен соттасқан еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық тұрғын әкімдікке қарсы сотты жеңіп, 100 млн теңгеден астам өтемақы алады
11:11, 15 қаңтар 2026
Қазақстандық тұрғын әкімдікке қарсы сотты жеңіп, 100 млн теңгеден астам өтемақы алады
Алматыда жол салу үшін жеті жер телімі күштеп тәркіленеді
15:01, 14 шілде 2025
Алматыда жол салу үшін жеті жер телімі күштеп тәркіленеді
Шуда ата-анасынан айырылған төрт ағайынды мұрагерлік құқығын сот арқылы шешті
19:52, 23 қыркүйек 2025
Шуда ата-анасынан айырылған төрт ағайынды мұрагерлік құқығын сот арқылы шешті
