Шымкентте ер адамның жерін жол салу үшін мәжбүрлеп алып, сот арқылы өтемақы алған
2026 жылғы 10 наурызда Шымкент қалалық сотында айтылғандай, қала әкімдігі талапкерге тиесілі 0,19 гектар жерді мәжбүрлеп алу туралы шешім қабылдаған. Жер учаскесі автомобиль жолын салу үшін қажет болған. Әкімдік 46 млн теңге көлемінде өтемақы ұсынғанымен, жер иесі бұл сомамен келіспеген.
Қала тұрғынының бас тартуынан кейін әкімдік жерді мәжбүрлеп алу үшін сотқа талап арыз берген, алайда бұл арыз қаралмай қалған. Кейін әкімдік жерді мемлекеттік қажеттіліктерге мәжбүрлеп алу бойынша ешқандай шара қолданбаған.
Соған қарамастан, жер учаскесі 2020 жылы алынған және қазіргі уақытта сол жерде қоғамдық пайдалану жолы салынған. Сол кезде жер иесіне өтемақы төленбеген.
Соттың құрылыс-техникалық сараптамасы бойынша, жердің нарықтық құны 83 млн теңгеден асады.
"Сот шешімімен талапкердің арызы қанағаттандырылды. "Шымкент қаласының жер қатынастары басқармасы" мемлекеттік мекемесі мемлекеттік қажеттіліктерге алынған жер үшін талапкерге 83 419 500 теңге төлеуге міндеттелді", – деп хабарлады сот.
Сонымен қатар, сот жеке анықтама шығарды, онда Шымкент әкіміне заң бұзушылықтарға назар аудару тапсырылды. Анықтамада айтылғандай, 2020 жылы фактически орын алған жерді мәжбүрлеп алу рәсімі әлі күнге дейін тиісті мемлекеттік орган арқылы жүргізілмеген, сондықтан талапкердің меншік құқығы бұзылған. Оны тек бес жылдан кейін сот арқылы қалпына келтіруге мүмкіндік туды.
Сот шешімі мен жеке анықтама заңды күшіне енді.
Ұқсас жағдай Жамбыл облысында да болған, онда фермер жер үшін билікпен соттасқан еді.