Қытайда жалғыз адамдарға арналған "Қайтыс болды ма?" қосымшасы пайда болды
Сурет: freepik
Қытайдың App Store дүкенінде ақылы қосымшалар рейтингінде бірінші орынға шыққан алғашқы бағдарлама пайда болды. Бұл "Қайтыс болды ма?" деп аталатын, жалғыз тұратын пайдаланушыларға арналған қосымша, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Standard басылымының жазуынша, бағдарлама шамамен бір доллар тұрады. Ол қолданушыға күнделікті ескерту жасап отырады: егер ол екі күн қатарынан тіркелмесе, жүйе келесі күні электрондық пошта арқылы белгіленген байланыс тұлғасына хабар береді.
Қытайлық қосымшаның атауы "Сылэма" деп аталады. Дегенмен, ұйымдастырушылар атауын өзгерту мәселесін де қарастыратынын айтты.
Көптеген пайдаланушылар қосымшаның пайдалы екенін жоғары бағалады, себебі ол тек жалғыз тұратын қарт адамдарға ғана емес, сонымен қатар денсаулық немесе қауіпсіздікке қатысты ықтимал қауіптерге тап болған жастарға да көмектесе алады.
Бұған дейін Мадуроның түрме камерасынан жақтастарына видеоүндеу жолдағанын жазғанбыз.
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