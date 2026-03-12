Трамптың мінбердегі сәтінде жанкүйері есінен танып қалды
Оқиға Кентукки штатындағы жиын барысында болған. Республика партиясы ұйымдастырған шарада Трамптың артында тұрған әйел кенеттен өзін жайсыз сезінген.
The Daily Beast басылымының мәліметінше, саясаткердің сөз сөйлей бастағанына 30 минут та өтпей жатып әйелдің өңі қашып, қоршауға сүйеніп тұрған. Көп ұзамай ол есінен танып құлаған.
Жиынға қатысқан адамдар дереу көмек шақырып, дәрігер бар-жоғын сұрай бастаған. Ал Трамп жиналғандардан залда дәрігердің бар-жоғын сұрап, кейін медицина қызметкерлеріне асықпай әрекет етуді өтінген.
Әйелге алғашқы медициналық көмек көрсетіле бастағанда, АҚШ президенті жиналғандарға атақты опера әншісі Лучано Паваротти орындаған Ave Maria шығармасын тыңдауды ұсынды.
A woman has fainted at the Trump rally.— The American Conservative (@amconmag) March 11, 2026
Trump: "Want to play a song? How about Ave Maria? How about putting it on right now? Ave Maria, by Pavarotti." pic.twitter.com/Ab6Poynrtv
