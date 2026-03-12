#Референдум-2026
Әлем

Трамптың мінбердегі сәтінде жанкүйері есінен танып қалды

12.03.2026 10:23
АҚШ-та өткен митинг кезінде Дональд Трамптың жақтастарының бірі есінен танып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Кентукки штатындағы жиын барысында болған. Республика партиясы ұйымдастырған шарада Трамптың артында тұрған әйел кенеттен өзін жайсыз сезінген.

The Daily Beast басылымының мәліметінше, саясаткердің сөз сөйлей бастағанына 30 минут та өтпей жатып әйелдің өңі қашып, қоршауға сүйеніп тұрған. Көп ұзамай ол есінен танып құлаған.

Жиынға қатысқан адамдар дереу көмек шақырып, дәрігер бар-жоғын сұрай бастаған. Ал Трамп жиналғандардан залда дәрігердің бар-жоғын сұрап, кейін медицина қызметкерлеріне асықпай әрекет етуді өтінген.

Әйелге алғашқы медициналық көмек көрсетіле бастағанда, АҚШ президенті жиналғандарға атақты опера әншісі Лучано Паваротти орындаған Ave Maria шығармасын тыңдауды ұсынды.

Бұған дейін Иран Ормуз бұғазына миналар орната бастағанын жазғанбыз.

