Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Әлем

Иран Ормуз бұғазына миналар орната бастады

Иран Ормуз бұғазына миналар орната бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 09:13 Сурет: wikipedia
АҚШ әскери күштері Ормуз бұғазы маңында Иранның бірнеше әскери кемесін жойды. АҚШ Қарулы күштерінің мәліметінше, жойылған кемелердің ішінде 16 минатасығыш қайық болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство бұл туралы X платформасындағы ресми парақшасында мәлімдеді.

Сонымен қатар CNN телеарнасы да Иранның Ормуз бұғазында миналар орната бастағанын жазды. Дереккөздердің айтуынша, соңғы бірнеше күн ішінде ондаған мина орнатылған.

Телеарна тілдескен дереккөздердің бірі Тегеранның әскери күштері қажет болған жағдайда жүздеген минаны орналастыруға қабілетті екенін атап өткен.

Бұған дейін Трамп Иранға қарсы әскери операция аяқталуға жақын екенін мәлімдеген болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп Иранға қатаң ескерту жасады: салдары әлем бұрын-соңды көрмегендей болады
09:39, Бүгін
Трамп Иранға қатаң ескерту жасады: салдары әлем бұрын-соңды көрмегендей болады
Иран Ормуз бұғазын жауып тастаса, мұнай бағасы 90 долларға дейін көтеріледі
14:10, 23 маусым 2025
Иран Ормуз бұғазын жауып тастаса, мұнай бағасы 90 долларға дейін көтеріледі
Асқар Ізбасов Әскери-әуе күштерінің қолбасшысы лауазымына тағайындалды
09:32, 15 шілде 2025
Асқар Ізбасов Әскери-әуе күштерінің қолбасшысы лауазымына тағайындалды
