Иран Ормуз бұғазына миналар орната бастады
Сурет: wikipedia
АҚШ әскери күштері Ормуз бұғазы маңында Иранның бірнеше әскери кемесін жойды. АҚШ Қарулы күштерінің мәліметінше, жойылған кемелердің ішінде 16 минатасығыш қайық болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство бұл туралы X платформасындағы ресми парақшасында мәлімдеді.
U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
Сонымен қатар CNN телеарнасы да Иранның Ормуз бұғазында миналар орната бастағанын жазды. Дереккөздердің айтуынша, соңғы бірнеше күн ішінде ондаған мина орнатылған.
Телеарна тілдескен дереккөздердің бірі Тегеранның әскери күштері қажет болған жағдайда жүздеген минаны орналастыруға қабілетті екенін атап өткен.
Бұған дейін Трамп Иранға қарсы әскери операция аяқталуға жақын екенін мәлімдеген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript