Әлем

Трамп Иранға қатаң ескерту жасады: салдары әлем бұрын-соңды көрмегендей болады

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 09:39 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қатаң мәлімдеме жасап, егер Ормуз бұғазында миналар орнатылған болса, оның салдары өте ауыр болатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұл туралы өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды. Трамптың айтуынша, егер Иран Ормуз бұғазына қандай да бір миналар орнатқан болса, АҚШ олардың дереу алып тасталуын талап етеді.

"Егер қандай да бір себеппен миналар орналастырылған болса және олар дереу алынбаса, онда Иран үшін әскери салдары әлем бұрын-соңды көрмегендей болады. Ал егер олар орнатылған болуы мүмкін миналарды алып тастаса, бұл дұрыс бағыттағы үлкен қадам болар еді. Сонымен қатар біз есірткі тасымалдаушыларға қарсы қолданылған дәл сол технологиялар мен зымырандық мүмкіндіктерді пайдаланып, Ормуз бұғазында мина орнатуға әрекеттенетін кез келген кеме мен қайықты біржола жоюға дайынбыз. Оларға қатысты шаралар тез әрі қатаң болады. Сақ болыңыздар!" – деп жазды Трамп.

Бұған дейін Иранның Ормуз бұғазына миналар орната бастағанын жазған болатынбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
