Пәкістан Ауғанстанның әуе кеңістігін бұзды: құрбандар бар
Сурет: freepik
Ауғанстан үкіметінің өкілі Забихулла Муджахид Пәкістанның әскери-әуе күштері Кабулға соққы жасағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТАСС агенттігінің жазуынша, шабуыл салдарынан есірткіге тәуелді адамдарды оңалту орталығы зардап шеккен.
Саясаткердің айтуынша, Пәкістан "тағы да Ауғанстанның әуе кеңістігін бұзып, Кабулдағы есірткіге тәуелділерді емдейтін оңалту орталығына соққы жасаған. Соның салдарынан ем қабылдап жатқан адамдар қаза тауып, жарақат алған".
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript