Блокада және қоқан-лоққы: Трамп Иранға қатысты мәлімдеме жасады
Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның әскери-теңіз күштері жойылды деп мәлімдеді, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
Ол өз мәлімдемесін Truth Social әлеуметтік желісінде жариялап, жаңа соққы жасауға дайын екенін ескертті.
"Иранның әскери-теңіз флоты теңіз түбінде жатыр, толық жойылған – 158 кеме. Біз олардың аз ғана санын құрайтын, "жылдам шабуыл жасайтын катерлеріне" соққы жасаған жоқпыз, өйткені оларды аса қауіпті деп есептемедік. Ескерту: егер осы кемелердің кез келгені біздің блокадаға жақындаса, олар теңіздегі есірткі тасымалдаушыларға қарсы қолданатын сол жүйемен бірден жойылады. Бұл тез әрі қатал болады. P.S. АҚШ-қа мұхит немесе теңіз арқылы жеткізілетін есірткінің 98,2%-ы тоқтатылды! Бұл мәселеге назар аударғандарыңызға рахмет", – деп жазды Трамп.
