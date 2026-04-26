Әлем

Вашингтондағы атыс: Трамп мәлімдеме жасады

Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп қонақүйде болған атыс оқиғасына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол болған жайтқа әзілмен қарап, бұл оқиғаны "Вашингтондағы тамаша кеш" деп атады. Тиісті жазбаны АҚШ президенті дәстүр бойынша өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында жариялады.

"Құпия қызмет пен құқық қорғау органдары керемет жұмыс атқарды. Олар жылдам әрі батыл әрекет етті. Күдікті ұсталды. Мен "ШОУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУДЫ" ұсындым, бірақ бәрі құқық қорғау органдарының шешіміне байланысты болады. Олар жақын арада шешім қабылдайды. Қандай шешім қабылданса да, бұл кеш жоспарланғандай болмайтыны анық, сондықтан оны қайта өткізуге тура келеді", – деп жазды АҚШ президенті.

Трамптың бұл мәлімдемесінен кейін оның жазбасын Ақ үй өз әлеуметтік желілерінде де бөлісті.

Сондай-ақ, оқиға болған сәтте іс-шарада болған Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс және Трамп әкімшілігінің өзге де мүшелері залдан эвакуацияланды.

