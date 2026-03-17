Кубада ел бойынша жарық сөніп қалды
Кубада ұлттық электр энергиясы жүйесі толық өшіп, ел түгелдей жарықсыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы мемлекеттік Unión Eléctrica de Cuba компаниясы X әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) жазды.
"Ұлттық электрмен жабдықтау жүйесі толықтай өшті. Қалпына келтіру жұмыстары басталды", – делінген ақпаратта.
Нақтылай кетсек, жарық сөнген сәтте жұмыс істеп тұрған жылу электр станцияларында ешқандай ақау тіркелмеген.
#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026
👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y
