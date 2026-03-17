Әлем

Кубада ел бойынша жарық сөніп қалды

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 09:53 Фото: unsplash
Кубада ұлттық электр энергиясы жүйесі толық өшіп, ел түгелдей жарықсыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы мемлекеттік Unión Eléctrica de Cuba компаниясы X әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) жазды.

"Ұлттық электрмен жабдықтау жүйесі толықтай өшті. Қалпына келтіру жұмыстары басталды", – делінген ақпаратта.

Нақтылай кетсек, жарық сөнген сәтте жұмыс істеп тұрған жылу электр станцияларында ешқандай ақау тіркелмеген.

Бұған дейін Дубайда әуе рейстеріне қызмет көрсету уақытша тоқтатылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
