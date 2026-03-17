Әлем

Трамп өзінің жақын кеңесшісінің ауыр дертке шалдыққанын мәлімдеді

Трамп өзінің жақын кеңесшісінің ауыр дертке шалдыққанын мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 10:42
АҚШ президенті Дональд Трамп Ақ үй аппаратының басшысы Сьюзан Уайлсте сүт безі қатерлі ісігінің ерте сатысы анықталғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Truth Social әлеуметтік желісінде ол Уайлсты керемет басшы әрі өзі білетін ең мықты адамдардың бірі деп атады.

"Өкінішке орай, оған сүт безі қатерлі ісігінің ерте сатысы диагнозы қойылды. Ол емді кейінге қалдырмай, бірден бастауды шешті. Оның медициналық тобы өте мықты, ал болжамы жақсы. Ем алу барысында ол көп уақытын Ақ үйде өткізеді, бұл мені президент ретінде қуантады. Оның ем қабылдай отырып, өзіне ұнайтын әрі өте жақсы атқарып жүрген жұмысын жалғастыруға деген табандылығы оның қандай адам екенін көрсетеді", – деп жазды Трамп.

Сонымен қатар, ол Сьюзан Уайлсты өзінің ең жақын әрі маңызды кеңесшілерінің бірі екенін атап өтті.

"Ол – мықты адам және америкалық халыққа қызмет етуге шын берілген. Жақын арада бұрынғыдан да жақсы күйде болады деп сенемін. Біз Мелания Трамп екеуміз оған жан-жақты қолдау көрсетеміз және ел игілігі үшін атқарылып жатқан көптеген маңызды істерді бірге жалғастыруды асыға күтеміз", – деп түйіндеді АҚШ президенті.

Бұған дейін Кубада ел бойынша жарық сөніп қалғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
