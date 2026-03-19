Польша тұрғыны жүргізуші куәлігіне арналған теориялық емтиханды 139-шы реттен кейін ғана сәтті тапсыра алды
Oxu.Az мәліметіне сүйенсек, Тарнув қаласының тұрғыны 2017 жылдан бастап теориялық сынақты қайта-қайта тапсырып келген. Жергілікті жол қозғалысы орталығының директоры Павел Гургул оның әрдайым дайындалып, жүргізуші куәлігін алуға қаншалықты ынталы болғанын атап өтті.
Кейін белгілі болғандай, ер адам дайындық барысында тесттің толық емес, яғни қысқартылған нұсқасын пайдаланған. Ал толық сұрақтар базасына көшкеннен кейін оның нәтижесі жақсарып, ақыры емтиханды сәтті тапсырған.
Осы уақыт ішінде ол емтиханға бірнеше мың злотый жұмсаған. Соған қарамастан, үмітін үзбей, енді практикалық сынақты тапсыруды күтуде.
Бұл жағдай өңір үшін ерекше саналады. Дегенмен Польшада теориядан 163 рет, ал практикалық емтиханнан 58 рет сүрінген адамдар да болған.
Айта кетерлігі, теориядан әлсіз нәтиже көрсету әрдайым көлік жүргізу емтиханынан өте алмауды білдірмейді. Көптеген адамдар теориядан бірнеше рет құлағанымен, практикалық сынақты бірден сәтті тапсырып жатады.
