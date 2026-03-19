#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Әлем

Польша тұрғыны жүргізуші куәлігіне арналған теориялық емтиханды 139-шы реттен кейін ғана сәтті тапсыра алды

Польша тұрғыны жүргізуші куәлігіне теориялық емтиханды 139-шы реттен кейін ғана сәтті тапсыра алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 10:47 Сурет: freepik
Польшада ер адам жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық емтиханды 139-шы әрекетінде ғана сәтті тапсырып, өзіндік антирекорд орнатты. Ол бұл нәтижеге тоғыз жыл бойы үздіксіз талпыныстың арқасында жеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az мәліметіне сүйенсек, Тарнув қаласының тұрғыны 2017 жылдан бастап теориялық сынақты қайта-қайта тапсырып келген. Жергілікті жол қозғалысы орталығының директоры Павел Гургул оның әрдайым дайындалып, жүргізуші куәлігін алуға қаншалықты ынталы болғанын атап өтті.

Кейін белгілі болғандай, ер адам дайындық барысында тесттің толық емес, яғни қысқартылған нұсқасын пайдаланған. Ал толық сұрақтар базасына көшкеннен кейін оның нәтижесі жақсарып, ақыры емтиханды сәтті тапсырған.

Осы уақыт ішінде ол емтиханға бірнеше мың злотый жұмсаған. Соған қарамастан, үмітін үзбей, енді практикалық сынақты тапсыруды күтуде.

Бұл жағдай өңір үшін ерекше саналады. Дегенмен Польшада теориядан 163 рет, ал практикалық емтиханнан 58 рет сүрінген адамдар да болған.

Айта кетерлігі, теориядан әлсіз нәтиже көрсету әрдайым көлік жүргізу емтиханынан өте алмауды білдірмейді. Көптеген адамдар теориядан бірнеше рет құлағанымен, практикалық сынақты бірден сәтті тапсырып жатады.

Бұған дейін Ресейде мұз кесектері екі нәрестенің өмірін қия жаздағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: