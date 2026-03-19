Қырғызстанның бұрынғы ҰҚМК басшысы Камчыбек Ташиев екі қылмыстық іс бойынша тергеуде отыр
Сурет: pixabay
2026 жылдың 17 ақпанында Қырғызстанның бұрынғы Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің (ҰҚМК) басшысы Камчыбек Ташиев елден кеткен болатын. Ал бүгін, 2026 жылдың 19 наурызында, оның Ішкі істер министрлігінің Бас тергеу басқармасында тергеуде отырғаны туралы ақпарат пайда болды.
Жергілікті Kaktus.media басылымының мәліметінше, Ташиев таңертеңнен бері тергеуде отыр.
Кейінірек Sputnik Кыргызстан Telegram-арнасы қосымша мәліметтер жариялады.
Ол екі қылмыстық іс бойынша куәгер ретінде тергеуде екені белгілі болды. Сондай-ақ, Ташиев тергеушіге адвокатымен бірге келген.
Еске салсақ, 2026 жылғы 10 ақпанда Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевті барлық қызметінен босатты. 2021 жылғы қазаннан бері ол Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Қырғызстан Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті төрағасы қызметін атқарып келген. Кейінірек Жапаров бұл "жылдам шешім арқылы досын қорғап қалғанын" айтты.
Мақаламен бөлісу
