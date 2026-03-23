#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Әлем

Таяу Шығыстағы елдердің бірінің әуе кеңістігі бір аптаға жабылды

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.03.2026 13:51 Фото: unsplash
Иран билігі елдің әуе кеңістігіндегі ұшуға салынған тыйымды 29 наурызға дейін ұзартты. Таяу Шығыстағы әуе диспетчерлік саласындағы дереккөздің айтуынша, бұл шектеулерде бірқатар ерекшелік бар, деп хабарлайды Zakon.kz.с

ТАСС агенттігінің жазуынша, ерекшелік ретінде мемлекеттік, әскери және санитарлық авиация рейстеріне, сондай-ақ іздестіру-құтқару мақсатында орындалатын және азаматтық авиацияны басқару органдарының арнайы рұқсатымен жүзеге асырылатын ұшуларға рұқсат берілуі мүмкін.

"Иранның әуе кеңістігі шамамен 29 наурыз, жексенбі күні дүниежүзілік уақыт бойынша 08:30-ға дейін жабық болады", – деді агенттікке берген сұхбатында дереккөз.

Бұған дейін ұшуға қойылған тыйым 22 наурыз таңына дейін күшінде болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: