#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Әлем

Желіде Дубай мен Шарджа қалаларындағы жарылыстардың видеосы тарауда

30.03.2026 12:37
30 наурыз күні таңертең (Қазақстан уақыты бойынша) X әлеуметтік желісінде Дубай мен Шарджа қалаларында жарылыстар болғаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлер түнгі уақытта болған жарылыстардың видеоларын бірінен соң бірі жариялап жатыр.

Дубайдың медиа кеңсесі ресми мәлімдеме жасап, қаланың кейбір аудандарында естілген дыбыстар әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерінің нысаналарды сәтті жоюының нәтижесі екенін хабарлады. Алайда пікір қалдырушылар бұл ақпаратпен келіспей, нақты қолға түсіру болғанына күмән келтіруде. Сонымен қатар, X қолданушылары Дубай билігін шынайы ақпаратты жасырып отыр деп айыптауда.

Сондай-ақ, өнеркәсіптік №6 аймақта өрт шыққаны туралы хабарланды. Куәгерлердің айтуынша, ұшатын нысанның сынықтары Шарджа қаласына құлағаннан кейін өрт тұтанған.

Әлеуметтік желілерде орыс тілді қолданушылар да өз хабарламаларымен бөлісе бастады.

Сурет: Threads

Сурет: Threads

Бұған дейін 23 наурызда Дональд Трамп Иранмен бес күндік бітім жариялағанын мәлімдегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: