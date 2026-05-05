БАӘ тұрғындарына зымыран қаупі туралы ескертілді
Сурет: pexels
Дубай мен көршілес Шарджа әмірлігінің тұрғындары ұялы телефондарына зымыран қаупі туралы хабарлама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Газета.ru басылымының Gulf News агенттігіне сілтеме жасай отырып жазуынша, тұрғындарды жақын маңдағы қорғалған ғимараттан дереу қауіпсіз орын табуға, терезелерден, есіктерден және ашық кеңістіктерден аулақ болуға шақырды.
"Қосымша нұсқаулар күтіңіз", – делінген хабарламада.
Дегенмен көп өтпей телефондарға қауіптің жойылғаны туралы хабарлама келді. Адамдарға жағдайдың тұрақтанғаны туралы мәлімденді.
Бұған дейін АҚШ-та ұшақта телефонмен сөйлесуді тоқтатпаған жолаушы қамауға алынғанын жазғанбыз.
