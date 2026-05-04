Ұшақта телефонмен сөйлесуді тоқтатпаған жолаушы қамауға алынды
Complex басылымының жазуынша, Атлантаға бағытталған рейс осы жағдайға байланысты бір сағатқа кешіккен. Осы уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын анықтаған.
Полиция тәртіп бұзған жолаушының кім екенін анықтады. Ол – Шеннон Мари Харрис. Мәліметтерге сәйкес, 27 сәуір күні бортсеріктер бірнеше рет ескерту жасағанына қарамастан, ол телефондағы әңгімесін тоқтатудан бас тартқан.
Оқиға бейнежазбасы әлеуметтік желілерде тарады. Басқа жолаушылар одан өзгелерді құрметтеп, сөйлесуді доғаруды сұраған, бірақ бұл нәтиже бермеген. Қамауға алу хаттамасында Харристің әрекеті "агрессивті" деп сипатталған. Осыған байланысты ұшқыш ұшақты қайтадан отырғызу қақпасына қайтаруға шешім қабылдаған.
Әуе компаниясының өкілі жолаушылардан ұшақтан түсуді сұраған. Артынша полиция қызметкерлері әйелді дереу қамауға алған. Отырғызу аймағында оны 12 полиция қызметкері күтіп алған.
