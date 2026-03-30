#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Әлем

Шіркеуде Никол Пашинянға шабуыл жасамақ болғандардың әрекеті видеоға түсіп қалды

30.03.2026 13:35 Сурет: akorda.kz
Арменияда ел премьер-министрі Никол Пашинянға шабуыл жасау әрекетіне байланысты үш адам ұсталды. Бұл туралы республика ІІМ-нің баспасөз хатшысы Нарек Саркисян мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС агенттігінің жазуынша, ұсталғандар барлық қажетті құжаттармен бірге Тергеу комитетіне тапсырылған.

"Бүгінгі оқиғадан кейін Ішкі істер министрлігінің полиция қызметкерлері бұзақылық және лауазымды тұлғаның заңды қызметіне, сондай-ақ саяси қызметіне кедергі келтіру күдігімен үш адамды ұстады", – деді Нарек Саркисян.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдіктілердің бірі жексенбілік діни рәсімнен кейін шіркеуден шығып келе жатқан Никол Пашинянға шабуыл жасауға әрекеттенген. Оқиға Facebook желісіндегі тікелей эфир кезінде камераға түсіп қалған. Ал қалған екі күдіктінің әрекеттері видеоға түспеген.

Бұған дейін 2025 жылғы 21 қарашада, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапармен клеген Армения премьер-министрі Никол Пашинянды "Алтын Қыран" орденімен марапаттағанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көпқабатты тұрғын үйдегі әйелге жасалған шабуыл видеоға түсіп қалды
10:46, 23 мамыр 2025
Көпқабатты тұрғын үйдегі әйелге жасалған шабуыл видеоға түсіп қалды
Алматы полицейлеріне жасалған шабуыл видеоға түсіп қалды
22:42, 19 желтоқсан 2023
Алматы полицейлеріне жасалған шабуыл видеоға түсіп қалды
Никол Пашинян ҰҚШҰ-ға қатысты: Біз енді кері оралмаймыз...
18:32, 12 маусым 2024
Никол Пашинян ҰҚШҰ-ға қатысты: Біз енді кері оралмаймыз...
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
