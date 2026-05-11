ЕАЭО саммиті: Астанаға Пашинянның орнына Мгер Григорян келетін болды
Армения премьер-министрі Никол Пашинян 28-29 мамырда Астанада өтетін ЕАЭО саммитіне бармайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Армения үкіметінің басшысы журналистермен болған сұқбаты барысында айтты, деп хабарлайды РИА Новости агенттігі. Оның айтуынша, саммитте елді вице-премьер Мгер Григорян танытатын болады.
Пашинян атап өткендей, ол республикадағы сайлау науқанына байланысты саммитке бара алмайды, тура осы себеппен ол 9 мамырда Мәскеуде өткен әскери шеруге де қатыса алмады.
Айта кетсек, 2025 жылғы 20-21 қарашада Армения премьер-министрі Никол Пашинян Қазақстанға ресми сапармен келген болатын.
