Иран үстінде атып түсірілген жойғыш ұшақтардың екі ұшқышы құтқарылды – Трамп
Сурет: wikimedia
Дональд Трамп Иран аумағында атып түсірілген жойғыш ұшақтардың екі ұшқышы құтқарылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, екінші ұшқыш АҚШ тарихындағы "ең батыл іздестіру-құтқару операцияларының бірі" барысында эвакуацияланған. Трамптың жазуынша, америкалық әскери қызметкерлер апатқа ұшыраған ұшақтан кейін таулы жерде, "майдан шебінің арғы жағында" қалған офицерді алып шыққан.
Ұшқыш жарақат алғанымен, оның өміріне қауіп жоқ.
"Денсаулығы қалпына келеді", – деді Трамп.
Бірінші ұшқыш, Трамптың айтуынша, бұған дейін құтқарылған. Алайда бұл ақпарат екінші ұшқышты эвакуациялау операциясына қауіп төндірмеу үшін жария етілмеген. Екі операция толық аяқталғаннан кейін ғана ол қос ұшқыштың да қауіпсіз жерде екенін растады.
"Бұл – әскери тарихта алғаш рет америкалық екі ұшқыштың жау аумағының тереңінен жеке-жеке құтқарылуы", – деді Трамп.
