Әлем

Түркияда Иран ұшырған баллистикалық зымыран атып түсірілді

Глобус, Түркия, Иран, баллистикалық зымыран, атып түсіру, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 19:12 Сурет: pexels
Түркия Қорғаныс министрлігі Иран ұшырған және Ирак пен Сирия арқылы түрік әуе кеңістігіне бет алған баллистикалық зымыран атып түсірілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зымыранды Шығыс Жерорта теңізіне орналастырылған НАТО Әуе қорғанысы жүйелері сәтті атып түсірді.

Ведомство елдің оңтүстігіндегі Хатай провинциясында атып түсірілген зымыран бөлшектері шашылып түскенін, құрбандар мен зардап шеккендер жоқ екенін атап өтті.

"Түркия өз аумағын қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды және елге қарсы кез келген дұшпани әрекеттерге жауап беру құқығын өзіне қалдырады", – деп атап өтті Қорғаныс министрлігі.

Бұған дейін АҚШ-тың үш әскери ұшағы атып түсірілгені хабарланған.

2026 жылдың 28 ақпанында Израиль мен АҚШ Иранның астанасына әуеден соққы берді. Бұған жауап ретінде Иран Таяу Шығыс аймағындағы және Израильдегі АҚШ базаларына қарай зымырандар ұшырды. Аятолла Хаменеи және жүздеген адамдар қаза тапты.

