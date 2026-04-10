Әлем

Зейнеткер алаяқтарға ақша орнына дәптер парақтарын берген

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 09:16 Фото: Zakon.kz
Ресейдің Саратов қаласында полицейлер 82 жастағы зейнеткерді екінші рет алдамақ болған алаяқтарды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Газета.ru мәліметінше, наурыз айының соңында әйелге өзін Зейнетақы қорының қызметкері ретінде таныстырған адам хабарласып, оған зейнетақысына үстемеақы қосылатынын айтқан. Осы сылтаумен ол зейнеткердің жеке деректерін біліп алған.

Кейін әйелге басқа да "мамандар" қоңырау шалып, оның жинаған ақшасын шұғыл түрде "құтқару" қажет екеніне сендірген. Сол күні оның үйіне бейтаныс ер адам келіп, алдын ала айтылған құпия сөзді атап, 1,5 миллион рубльді алып кеткен.

Алаяқтар мұнымен тоқтамай, зейнеткерге қайта хабарласып, тағы да ақша шешіп алуға көндірген. Бұл жолы олар 700 мың рубль алмақ болған. Алайда полицейлер дер кезінде араласып, әйелге алаяқтардың әрекетін түсіндіріп, күдіктіні қолға түсіру үшін арнайы операция ұйымдастырған.

5 сәуірде зейнеткердің үйіне кезекті курьер – Архангельск қаласының 34 жастағы тұрғыны келген. Әйел оған ақша салынғандай көрінетін, бірақ ішінде кесілген дәптер парақтары бар пакетті берген. Күдікті қашып кетпек болғанымен, сол жерде ұсталған.

Бұған дейін қарапайым бас киімнің бір отбасын сотқа жеткізгені туралы хабарланған еді.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Немереңіз апатқа ұшырады". Шымкенттік зейнеткер алаяқтарға 11 мың АҚШ доллар берген
00:26, 19 шілде 2023
"Немереңіз апатқа ұшырады". Шымкенттік зейнеткер алаяқтарға 11 мың АҚШ доллар берген
Астанада қариялардың 100 млн теңгеден астам ақшасын иемденген жалдамалы алаяқтар ұсталды
21:13, 01 тамыз 2024
Астанада қариялардың 100 млн теңгеден астам ақшасын иемденген жалдамалы алаяқтар ұсталды
Банк қызметкері курьер арқылы алаяқтарға 4 миллион теңге мен 10 мың доллар берген
16:42, 09 сәуір 2024
Банк қызметкері курьер арқылы алаяқтарға 4 миллион теңге мен 10 мың доллар берген
"Кошмар" узбекских боксёров из Казахстана сотворил чудо в финале чемпионата Азии
10:49, Бүгін
"Кошмар" узбекских боксёров из Казахстана сотворил чудо в финале чемпионата Азии
Чемпионат Азии по борьбе: автор громкой сенсации на ЧК-2025 проиграл в первой же схватке
10:47, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: автор громкой сенсации на ЧК-2025 проиграл в первой же схватке
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
10:38, Бүгін
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
10:03, Бүгін
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
