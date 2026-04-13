#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.9
555.3
6.24
Әлем

Якутияда үсік шалып, өлдіге саналған ер адам қайта тірілді

Якутияда үсік шалып, өлдіге саналған ер адам қайта тірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 20:19 Сурет: pixabay
Якутияда ер адам клиникалық өлім жағдайында бес сағат жатқаннан кейін дәрігерлердің көмегімен қайта тірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Yakutia.aif.ru мәліметінше, ер адам 20 градус аязда үйіне қайтып келе жатқан. Алайда бұл Якутия үшін қатты суық саналмайды, сондықтан ол жеңіл киінген. Жолда оның аяғы "ұйып қалғандай" болып, әлсірей бастаған. Ол демалу үшін орындыққа отырып, сол жерде ұйықтап қалған.

Оны өтіп бара жатқан адамдар байқап, жедел жәрдем шақырған. Келген дәрігерлер үсік салдарынан клиникалық өлім тіркелгенін анықтаған.

Науқас қалалық ауруханаға жеткізіліп, оны біртіндеп жылыту процесі басталған.

"Мұны өте баяу жасау өте маңызды – тек сонда ғана ең ұсақ тамырларды да сақтап қалуға болады. Өйткені олардың зақымдануы инфарктқа, мидың ісінуіне, бүйрек жетіспеушілігіне, ал соңында өлімге әкелуі мүмкін", – деп түсіндірді дәрігерлер.

Алдымен оның дене температурасы 24 градустан 34 градусқа дейін төрт сағат ішінде көтерілген. Одан кейін жүрекке жанама массаж жасалып, өкпені жасанды желдету аппараты қосылған. Сонымен қатар қан айналымын жақсартатын дәрілер берілген. Дәрігерлер осылайша науқастың өмірі үшін күрескен.

"Науқас бес сағаттан кейін қайта тірілді. Оған ағзаға ауыр соққы болмас үшін жасанды кома енгізілді", – деді мамандар.

Ер адам келесі күні есін жиған. Ол ауруханада дәрігерлердің бақылауында тағы бес күн ем қабылдап, кейін үйіне шығарылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: