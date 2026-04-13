Якутияда үсік шалып, өлдіге саналған ер адам қайта тірілді
Yakutia.aif.ru мәліметінше, ер адам 20 градус аязда үйіне қайтып келе жатқан. Алайда бұл Якутия үшін қатты суық саналмайды, сондықтан ол жеңіл киінген. Жолда оның аяғы "ұйып қалғандай" болып, әлсірей бастаған. Ол демалу үшін орындыққа отырып, сол жерде ұйықтап қалған.
Оны өтіп бара жатқан адамдар байқап, жедел жәрдем шақырған. Келген дәрігерлер үсік салдарынан клиникалық өлім тіркелгенін анықтаған.
Науқас қалалық ауруханаға жеткізіліп, оны біртіндеп жылыту процесі басталған.
"Мұны өте баяу жасау өте маңызды – тек сонда ғана ең ұсақ тамырларды да сақтап қалуға болады. Өйткені олардың зақымдануы инфарктқа, мидың ісінуіне, бүйрек жетіспеушілігіне, ал соңында өлімге әкелуі мүмкін", – деп түсіндірді дәрігерлер.
Алдымен оның дене температурасы 24 градустан 34 градусқа дейін төрт сағат ішінде көтерілген. Одан кейін жүрекке жанама массаж жасалып, өкпені жасанды желдету аппараты қосылған. Сонымен қатар қан айналымын жақсартатын дәрілер берілген. Дәрігерлер осылайша науқастың өмірі үшін күрескен.
"Науқас бес сағаттан кейін қайта тірілді. Оған ағзаға ауыр соққы болмас үшін жасанды кома енгізілді", – деді мамандар.
Ер адам келесі күні есін жиған. Ол ауруханада дәрігерлердің бақылауында тағы бес күн ем қабылдап, кейін үйіне шығарылған.