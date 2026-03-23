Абай облысында 5 күн бойы далада түнеген ер адам аман табылды
Мал іздеуге шығып, жоғалып кеткен 56 жастағы ер адам бес күннен кейін тірі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz Абай облыстық полиция департаментіне сілтеме жасап.
Хабар түскен сәттен бастап полиция қызметкерлері мен құтқарушылар жедел түрде іздестіру жұмыстарын бастады.
Іздеу тәулік бойы жүргізілді. Құтқарушылар жолсыз жерлер мен күрделі рельеф жағдайында жұмыс істеді. Батпақты және қиын учаскелерде техника бірнеше рет тұрып қалғанына қарамастан, іздеу бір сәтке де тоқтатылған жоқ. Операцияға жергілікті шаруашылық иесі де қосылды.
Бесінші күні таңертең жоғалған азамат табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол жануарды тұрғызуға көмектесу кезінде аттың астында қалып, аяғын сындырып алған. Соның салдарынан өздігінен қозғала алмай, бірнеше күн бойы далада жатқан.
Құтқарушылар оған оқиға орнында алғашқы медициналық көмек көрсетті.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript