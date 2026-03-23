#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Абай облысында 5 күн бойы далада түнеген ер адам аман табылды

Абай облысында 5 күн бойы далада түнеген ер адам аман табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.03.2026 16:55 Сурет: видео скрині
Мал іздеуге шығып, жоғалып кеткен 56 жастағы ер адам бес күннен кейін тірі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz Абай облыстық полиция департаментіне сілтеме жасап.

Хабар түскен сәттен бастап полиция қызметкерлері мен құтқарушылар жедел түрде іздестіру жұмыстарын бастады.

Іздеу тәулік бойы жүргізілді. Құтқарушылар жолсыз жерлер мен күрделі рельеф жағдайында жұмыс істеді. Батпақты және қиын учаскелерде техника бірнеше рет тұрып қалғанына қарамастан, іздеу бір сәтке де тоқтатылған жоқ. Операцияға жергілікті шаруашылық иесі де қосылды.

Бесінші күні таңертең жоғалған азамат табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол жануарды тұрғызуға көмектесу кезінде аттың астында қалып, аяғын сындырып алған. Соның салдарынан өздігінен қозғала алмай, бірнеше күн бойы далада жатқан.

Құтқарушылар оған оқиға орнында алғашқы медициналық көмек көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: