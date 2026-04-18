Әлем

АҚШ-та төрт жасар бала абайсызда екі жасар бауырын атып өлтірді

АҚШ-та төрт жасар бала абайсызда екі жасар бауырын атып өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.04.2026 10:47 Сурет: freepik
Висконсин штатының полициясы төрт жасар баланың абайсызда екі жасар бауырына оқ атқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

People басылымының жазуынша, 10 сәуір күні полицияға атыс туралы хабарлама түсіп, оқиға орнына жеткен қызметкерлер екі жасар баланың оқ жарақатын алғанын анықтаған. Өкінішке қарай, дәрігерлер оны құтқара алмады – бала оқиға орнында көз жұмды.

Тергеу мәліметтері бойынша, үш кішкентай бала үйдің жанында тұрған көліктің ішінде болған. Оқиға кезінде ата-анасы үйге қысқа уақытқа кіріп, ұмыт қалған заттарын алып шықпақ болған.

Болжам бойынша, төрт жасар бала көліктің орталық бөлігінде тұрған оқталған қаруды тауып алып, соның салдарынан оқ атылған. Алынған жарақаттан екі жасар бала қаза тапты. Кездейсоқ өтіп бара жатқан куәгер жедел қызметтерді шақырған.

Көлікте болған басқа балалар зардап шеккен жоқ. Полиция бұл оқиғада қасақана жасалған қылмыс белгілері жоқ екенін айтты.

Қаза тапқан баланың отбасы емделу, психологиялық көмек және жерлеу шығындарын өтеу үшін қаражат жинау науқанын ұйымдастырды.

Билік өкілдері отбасының тергеумен толық ынтымақтасып отырғанын атап өтті. Қылмыстық жауапкершілік мәселесі тергеу нәтижесіне қарай қаралатын болады.

Бұған дейін Түркияда мектепте атыс болып, төрт адамның көз жұмғанын жазғанбыз.

Бала батыр: 10 жасар қазақстандық аяғындағы гипсіне қарамастан бір жасар бауырын жалын арасынан алып шықты
17:01, 02 шілде 2024
Бала батыр: 10 жасар қазақстандық аяғындағы гипсіне қарамастан бір жасар бауырын жалын арасынан алып шықты
ІІМ қызметкері әріптесін абайсызда атып өлтірді
14:43, 02 қыркүйек 2025
ІІМ қызметкері әріптесін абайсызда атып өлтірді
Ақмола облысында төрт жасар бала терезеден құлап кетті
14:00, 20 шілде 2024
Ақмола облысында төрт жасар бала терезеден құлап кетті
Казахстанская дзюдоистка "дисквалифицировала" соперницу и забрала "бронзу" чемпионата Азии
13:33, Бүгін
Казахстанская дзюдоистка "дисквалифицировала" соперницу и забрала "бронзу" чемпионата Азии
Сенсация: казахстанский дзюдоист "отобрал" бронзовую медаль у топового кыргыза на ЧА
13:15, Бүгін
Сенсация: казахстанский дзюдоист "отобрал" бронзовую медаль у топового кыргыза на ЧА
Назван неожиданный главный бой турнира UFC в Баку
12:32, Бүгін
Назван неожиданный главный бой турнира UFC в Баку
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
11:52, Бүгін
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
