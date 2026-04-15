Әлем

Түркияда мектепте атыс болды: төрт адам қаза тапты

Түркияда мектепте атыс болды: төрт адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 19:29 Сурет: pixabay
Түркияның Кахраманмараш қаласында орта мектепке жасалған қарулы шабуыл салдарынан төрт адам қаза тауып, тағы 20 адам жараланды. Шабуыл жасаған адам кейін өз-өзіне қол жұмсаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиғаға күдікті – 8-сынып оқушысы.

"Ол мектепке рюкзакпен келген және біздің пайымдауымызша, әкесіне тиесілі қарумен екі сыныпта оқушыларға бейберекет оқ жаудырған. Оның қолында жеті оқжатар болған. Әкесі – бұрынғы полиция қызметкері. Төрт адам қаза тапты, олардың бірі – мұғалім. 20 адам жараланды, олардың төртеуі ауыр халде. Шабуыл жасаған оқушы кейін өз-өзіне қол жұмсады", – деді Кахраманмараш губернаторы Мүкеррем Юнлюер Yenicag Gazetesi басылымына берген сұхбатында.

Мустафа Чифтчи Түркияның ішкі істер министрі бұл оқиғаға байланысты төрт азаматтық әкімшілік инспектор мен төрт полиция инспекторына Кахраманмараштағы қарулы шабуылды тергеуді тапсырған.

Бұған дейін Жамбыл облысында екі оқушының өліміне қатысты тергеу жүріп жатқанын жазғанбыз.

