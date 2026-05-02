Түркияда жолаушылар автобусы аударылып, үш адам қаза тапты
Түркияның Балыкесир қаласында жолаушылар автобусы аударылды. Жүргізушінің көлікті басқара алмай қалуы салдарынан болған жол апатынан 3 адам қаза тауып, тағы 31 адам жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az басылымының жергілікті ақпарат құралдарына сілтеме жасап жазуынша, оқиға орнына жедел жәрдем бригадалары, құтқарушылар және полиция қызметкерлері тартылған.
Жарақат алғандар жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілген. Олардың бірінің жағдайы ауыр екені хабарланды.
Аталған факті бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
