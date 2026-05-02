Әлем

Түркияда жолаушылар автобусы аударылып, үш адам қаза тапты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 13:19 Фото: unsplash
Түркияның Балыкесир қаласында жолаушылар автобусы аударылды. Жүргізушінің көлікті басқара алмай қалуы салдарынан болған жол апатынан 3 адам қаза тауып, тағы 31 адам жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының жергілікті ақпарат құралдарына сілтеме жасап жазуынша, оқиға орнына жедел жәрдем бригадалары, құтқарушылар және полиция қызметкерлері тартылған.

Жарақат алғандар жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілген. Олардың бірінің жағдайы ауыр екені хабарланды.

Аталған факті бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Ормуз бұғазы алдағы айларда ашылмаса, ғаламдық инфляция қазіргі 3,8 пайыздан 4,4 пайызға артуы мүмкін екенін жазғанбыз.

Түркияда мектепте атыс болды: төрт адам қаза тапты
19:29, 15 сәуір 2026
