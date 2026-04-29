#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Әлем

Мәскеуде биыл 9 мамыр әскери шеруі әскери техникасыз өтеді

Ресей Қорғаныс министрлігі 2026 жылғы 9 мамырда Мәскеуде өтетін Жеңіс парадының биыл дәстүрлі форматта ұйымдастырылмайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz. 29.04.2026 16:26
Ресей Қорғаныс министрлігі 2026 жылғы 9 мамырда Мәскеуде өтетін Жеңіс парадының биыл дәстүрлі форматта ұйымдастырылмайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, Қызыл алаңдағы шеруге жаяу колонна құрамында Ресей Қарулы күштерінің жоғары әскери оқу орындарының курсанттары мен түрлі әскер түрлерінің әскери қызметшілері қатысады.

Алайда биылғы парадқа әскери техника, сондай-ақ Суворов және Нахимов әскери училищелерінің тәрбиеленушілері мен кадет корпустары қатыстырылмайды.

Ресей Қорғаныс министрлігі мұны қазіргі жедел жағдаймен байланыстырды.

Парад трансляциясы кезінде арнайы әскери операция аймағында қызмет атқарып жатқан, сондай-ақ стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері, әуе-ғарыш күштері мен әскери-теңіз флотында жауынгерлік кезекшілікте тұрған әскери қызметшілердің жұмысы көрсетіледі.

Сонымен қатар әуе шеруі де жоспарланған. Қызыл алаң үстінен ресейлік пилотаж топтарының ұшақтары ұшып өтеді. Парад соңында Су-25 ұшақтары аспанды Ресей туының түстеріне бояйды.

Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков әскери техниканың қатыспауын сыртқы террористік қауіппен түсіндірді. Оның айтуынша, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шара қабылданып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: