Мәскеуде биыл 9 мамыр әскери шеруі әскери техникасыз өтеді
Ведомствоның мәліметінше, Қызыл алаңдағы шеруге жаяу колонна құрамында Ресей Қарулы күштерінің жоғары әскери оқу орындарының курсанттары мен түрлі әскер түрлерінің әскери қызметшілері қатысады.
Алайда биылғы парадқа әскери техника, сондай-ақ Суворов және Нахимов әскери училищелерінің тәрбиеленушілері мен кадет корпустары қатыстырылмайды.
Ресей Қорғаныс министрлігі мұны қазіргі жедел жағдаймен байланыстырды.
Парад трансляциясы кезінде арнайы әскери операция аймағында қызмет атқарып жатқан, сондай-ақ стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлері, әуе-ғарыш күштері мен әскери-теңіз флотында жауынгерлік кезекшілікте тұрған әскери қызметшілердің жұмысы көрсетіледі.
Сонымен қатар әуе шеруі де жоспарланған. Қызыл алаң үстінен ресейлік пилотаж топтарының ұшақтары ұшып өтеді. Парад соңында Су-25 ұшақтары аспанды Ресей туының түстеріне бояйды.
Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков әскери техниканың қатыспауын сыртқы террористік қауіппен түсіндірді. Оның айтуынша, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шара қабылданып жатыр.