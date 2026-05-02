Өзбекстан президентінің қызы жергілікті театрлардың жағдайын сынға алды
Сурет: Instagram/saida_mirziyoyeva
Өзбекстан президентінің қызы әрі президент әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева елдегі театрлардың қазіргі жағдайына көңілі толмағанын білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мирзиёеваның айтуынша, Ташкент қаласының театр өмірі әрдайым жарқын әрі мазмұнды болған. Алайда бүгінде елорда театрларының материалдық-техникалық базасы мемлекет тарапынан елеулі қолдауды қажет етеді. Бұл туралы ол 1 мамыр күні өзінің Instagram парақшасында жазды.
Ол астанадағы үш театрды – Мұкими атындағы академиялық театрды, Жастар театрын және Қуыршақ театрын аралап шыққан. Бұдан кейін барлық ғимараттардың әбден ескіріп, күрделі жөндеуді қажет ететінін айтты.
"Біз репертуар жаңарып, көрерменге ұнайтын заманауи қойылымдар сахналануы үшін барлық жағдайды жасауымыз керек. Қаржыландыру мәселелерін шешу үшін жауапты тұлғалар тағайындалды. Бұл жағдайды жеке бақылауыма алдым", – деп атап өтті Мирзиёева.
Мақаламен бөлісу
