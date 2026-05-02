Әлем

Өзбекстан президентінің қызы жергілікті театрлардың жағдайын сынға алды

Өзбекстан президентінің қызы жергілікті театрлардың жағдайын сынға алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 10:55 Сурет: Instagram/saida_mirziyoyeva
Өзбекстан президентінің қызы әрі президент әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева елдегі театрлардың қазіргі жағдайына көңілі толмағанын білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мирзиёеваның айтуынша, Ташкент қаласының театр өмірі әрдайым жарқын әрі мазмұнды болған. Алайда бүгінде елорда театрларының материалдық-техникалық базасы мемлекет тарапынан елеулі қолдауды қажет етеді. Бұл туралы ол 1 мамыр күні өзінің Instagram парақшасында жазды.

Ол астанадағы үш театрды – Мұкими атындағы академиялық театрды, Жастар театрын және Қуыршақ театрын аралап шыққан. Бұдан кейін барлық ғимараттардың әбден ескіріп, күрделі жөндеуді қажет ететінін айтты.

"Біз репертуар жаңарып, көрерменге ұнайтын заманауи қойылымдар сахналануы үшін барлық жағдайды жасауымыз керек. Қаржыландыру мәселелерін шешу үшін жауапты тұлғалар тағайындалды. Бұл жағдайды жеке бақылауыма алдым", – деп атап өтті Мирзиёева.

Бұған дейін жазғанымыздай, Меруерт Өтекешева "Қыз Жібек" фильміндегі камзолға қатысты даулы жағдайға пікір білдірді.

Оқи отырыңыз
Өзбекстан президентінің қызы сұхбат беріп, әкесі туралы ашық айтты
17:37, 03 қаңтар 2026
Өзбекстан президентінің қызы сұхбат беріп, әкесі туралы ашық айтты
Мирзиёевтің үлкен қызы Өзбекстан президенті әкімшілігінің басшысы болды
10:45, 24 маусым 2025
Мирзиёевтің үлкен қызы Өзбекстан президенті әкімшілігінің басшысы болды
Шавкат Мирзиёевтің қызы президенттің көмекшісі болды
17:05, 25 тамыз 2023
Шавкат Мирзиёевтің қызы президенттің көмекшісі болды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион Европы из России не оставил шанса казахстанцу на топ-турнире в Душанбе по дзюдо
13:03, Бүгін
Чемпион Европы из России не оставил шанса казахстанцу на топ-турнире в Душанбе по дзюдо
Неожиданным исходом завершилась схватка чемпиона Олимпиады с казахстанцем на GS в Душанбе
12:54, Бүгін
Неожиданным исходом завершилась схватка чемпиона Олимпиады с казахстанцем на GS в Душанбе
Дзюдоист из Кыргызстана шикарным броском завершил выступление казахстанца на Grand Slam
12:33, Бүгін
Дзюдоист из Кыргызстана шикарным броском завершил выступление казахстанца на Grand Slam
Украинец разгромил казахстанца в первой же схватке на Grand Slam в Душанбе
12:12, Бүгін
Украинец разгромил казахстанца в первой же схватке на Grand Slam в Душанбе
