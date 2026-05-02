АҚШ Германиядағы 5 мың әскерін шығарады: НАТО одақтастарымен келіспеушілік күшейді
Бұл шешім Германия канцлері Фридрих Мерцтің АҚШ-ты Иран тарапынан "қысымға ұшырап, беделін түсіріп жатыр" деген мәлімдемесінен кейін қабылданған. Пентагон мұндай пікірді "орынсыз және тиімсіз" деп бағалаған.
The Guardian мәліметінше, АҚШ Қорғаныс министрлігінің жоғары лауазымды өкілі бұл жағдайға қатысты: "Президент Дональд Трамп мұндай кері әсері бар пікірлерге орынды түрде жауап беріп отыр", – деген (аты-жөнін атамауды сұраған).
Жоспар бойынша әскерді шығару 6–12 ай ішінде аяқталады. Қазіргі уақытта Германияда шамамен 35 мың АҚШ әскери қызметкері бар. Бұл – Еуропадағы АҚШ-тың ең ірі әскери контингенті әрі негізгі оқу орталығы саналады.
Сонымен қатар АҚШ президенті Дональд Трамп Италия мен Испаниядағы американдық әскери күштердің санын да қысқартуы мүмкін екенін ескерткен.
"Мүмкін… неге болмасын? Италия бізге көмектеспеді, ал Испания өте нашар әрекет етті", – деген ол журналистердің сұрағына жауап беріп.
Бұған дейін Ормуз бұғазы алдағы айларда ашылмаса, ғаламдық инфляция қазіргі 3,8 пайыздан 4,4 пайызға артуы мүмкін екенін жазғанбыз.