Әлем

АҚШ Германиядағы 5 мың әскерін шығарады: НАТО одақтастарымен келіспеушілік күшейді

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 12:14 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ Германиядан 5 мың әскери қызметкерін бір жыл ішінде шығарады. Бұл шешім НАТО-дағы одақтастармен, әсіресе Ирандағы соғысқа байланысты туындаған келіспеушіліктердің ушығуы аясында қабылданған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешім Германия канцлері Фридрих Мерцтің АҚШ-ты Иран тарапынан "қысымға ұшырап, беделін түсіріп жатыр" деген мәлімдемесінен кейін қабылданған. Пентагон мұндай пікірді "орынсыз және тиімсіз" деп бағалаған.

The Guardian мәліметінше, АҚШ Қорғаныс министрлігінің жоғары лауазымды өкілі бұл жағдайға қатысты: "Президент Дональд Трамп мұндай кері әсері бар пікірлерге орынды түрде жауап беріп отыр", – деген (аты-жөнін атамауды сұраған).

Жоспар бойынша әскерді шығару 6–12 ай ішінде аяқталады. Қазіргі уақытта Германияда шамамен 35 мың АҚШ әскери қызметкері бар. Бұл – Еуропадағы АҚШ-тың ең ірі әскери контингенті әрі негізгі оқу орталығы саналады.

Сонымен қатар АҚШ президенті Дональд Трамп Италия мен Испаниядағы американдық әскери күштердің санын да қысқартуы мүмкін екенін ескерткен.

"Мүмкін… неге болмасын? Италия бізге көмектеспеді, ал Испания өте нашар әрекет етті", – деген ол журналистердің сұрағына жауап беріп.

Бұған дейін Ормуз бұғазы алдағы айларда ашылмаса, ғаламдық инфляция қазіргі 3,8 пайыздан 4,4 пайызға артуы мүмкін екенін жазғанбыз.

АҚШ президентіне үміткер елді НАТО-дан шығаруды көздеп отыр
12:19, 07 қаңтар 2024
АҚШ президентіне үміткер елді НАТО-дан шығаруды көздеп отыр
АҚШ НАТО-дан тыс Африка еліне негізгі одақтас мәртебесін ұсынады
16:26, 23 мамыр 2024
АҚШ НАТО-дан тыс Африка еліне негізгі одақтас мәртебесін ұсынады
Дональд Трамп АҚШ-тың НАТО-дан шығуы мүмкін екенін мәлімдеді
11:37, 02 сәуір 2026
Дональд Трамп АҚШ-тың НАТО-дан шығуы мүмкін екенін мәлімдеді
Чемпион Европы из России не оставил шанса казахстанцу на топ-турнире в Душанбе по дзюдо
13:03, Бүгін
Чемпион Европы из России не оставил шанса казахстанцу на топ-турнире в Душанбе по дзюдо
Неожиданным исходом завершилась схватка чемпиона Олимпиады с казахстанцем на GS в Душанбе
12:54, Бүгін
Неожиданным исходом завершилась схватка чемпиона Олимпиады с казахстанцем на GS в Душанбе
Дзюдоист из Кыргызстана шикарным броском завершил выступление казахстанца на Grand Slam
12:33, Бүгін
Дзюдоист из Кыргызстана шикарным броском завершил выступление казахстанца на Grand Slam
Украинец разгромил казахстанца в первой же схватке на Grand Slam в Душанбе
12:12, Бүгін
Украинец разгромил казахстанца в первой же схватке на Grand Slam в Душанбе
