Мәскеудегі Жеңіс парадына қатысатын әлемдік көшбасшылар белгілі болды
Zakon.kz хабарлауынша, Кремльдің ресми сайтында 9 мамыр 2026 жылы Мәскеуде өтетін Жеңіс парадына қатысатын шетелдік мемлекет басшыларының тізімі жарияланды.
Жарияланған мәліметке сәйкес, Мәскеуге келетіндер:
- Абхазия басшысы Бадра Гунба жұбайымен бірге
- Беларусь Республикасының президенті Александр Лукашенко
- Лаос Халық Демократиялық Республикасының президенті Тхонглун Сисулит
- Малайзияның Жоғарғы билеушісі, султан Ибрагим
- Словакия Республикасының премьер-министрі Роберт Фицо
- Оңтүстік Осетия басшысы Алан Гаглоев
- Босния және Герцеговина құрамындағы Республика Сербская президенті Синиша Каран
- Республика Сербская Ұлттық скупщинасының төрағасы Ненад Стевандич жұбайымен бірге
- "Тәуелсіз социал-демократтар одағы" партиясының жетекшісі (Серб Республикасы) Милорад Додик жұбайымен бірге
Бұған дейін Мәскеудегі Жеңіс парадының биылғы өту форматы әдеттегіден өзгеше болатыны хабарланған болатын.
