АҚШ-та жолаушылар ұшағы ұшу жолағында ер адамды қағып, мерт қылды
Қайғылы оқиға 2026 жылғы 8 мамырда Денвер халықаралық әуежайы аумағында болған. Оқиға сәті бейнебақылау камераларына түсіп қалған.
Жарияланған видеода ер адамның ұшу-қону жолағына шығып, оны жаяу кесіп өтпек болғаны көрінеді. Сол сәтте жолақпен жоғары жылдамдықпен Airbus A321 ұшағы келе жатқан. Соқтығысқаннан кейін ұшақ қозғалтқыштарының бірі өртеніп кеткен.
Ұшақ бортында 224 жолаушы мен жеті экипаж мүшесі болған.
Әуе компаниясының мәліметінше, соқтығысудан кейін салон іші түтінге тола бастаған. Жолаушылардың бірі жергілікті KUSA телеарнасына берген сұхбатында ұшақтың әуеге көтеріле бастаған сәтінде соққы болғанын айтқан.
"Біз бірден қайта төмен түстік, содан кейін қозғалтқыш өртенді. Ұшақ іші түгел түтінге толды. Демалу өте қиын болды", – деді ол.
Оқиғадан кейін жолаушылар үрлемелі апаттық траптар арқылы шұғыл эвакуацияланды. Әуежай әкімшілігінің хабарлауынша, 12 адам жеңіл жарақат алған, оның бесеуі ауруханаға жеткізілген.
Фил Вашингтон қаза тапқан адамның әуежай аумағына заңсыз кіргенін және оның әуежай қызметкері болмағанын мәлімдеді.
Қазіргі уақытта ер адамның аты-жөні жарияланған жоқ. Билік өкілдері тергеу аяқталып, туыстарына хабар берілгеннен кейін ғана ақпаратты жариялайтынын айтты.