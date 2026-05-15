Үндістанда болған алапат дауыл әлеуметтік желіні шулатты
NDTV мәліметінше, зардап шеккен Нанхе Миян дауыл тұрған сәтте арқаннан ұстап тұрған. Алайда қатты жел темір құрылымды жұлып әкетіп, ер адамды да бірге алып ұшқан. Куәгерлердің айтуынша, оны шамамен 15 метр биіктікке дейін көтеріп жіберген.
Құлаған кезде ер адам ауыр жарақат алған. Дәрігерлер оның қолы мен аяқтары сынғанын анықтады. Қазір ол ауруханаға жеткізіліп, қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.
Оқиға өңірдегі ірі табиғи апат аясында болған. Дауыл мен нөсер жаңбыр салдарынан ондаған адам қаза тауып, көптеген тұрғын үй қираған. Сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы мал шығыны да тіркелген.
Қазір штат билігі табиғи апаттың салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр. Өңірлерде келген шығын көлемі есептеліп, жергілікті әкімшіліктер зардап шеккен тұрғындарға көрсетіліп жатқан көмек туралы тұрақты түрде ақпарат беруде.
Nanhe Miyan from Bareilly, UP — first in his bloodline to get carried away by a storm. Literally.— Dr.Barlin (@DrBarlin) May 14, 2026
Picked up by the wind. Flew. Then fell.
Broken arms. Broken legs.
No politics here. Just a man whose name means "small" and a storm that didn't care. pic.twitter.com/i1ZRQmNHjw
