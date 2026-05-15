#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Әлем

Үндістанда болған алапат дауыл әлеуметтік желіні шулатты

Үндістанда болған алапат дауыл әлеуметтік желіні шулатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 10:27 Сурет: бейнежазба скриншоты
Үндістанның Уттар-Прадеш штатында болған алапат дауыл жаға ұстатарлық жағдайға себеп болды. Табиғат апаты салдарынан Бамияна ауылында ер адам темір шатырмен бірге көкке көтеріліп, бірнеше метр жерге ұшып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

NDTV мәліметінше, зардап шеккен Нанхе Миян дауыл тұрған сәтте арқаннан ұстап тұрған. Алайда қатты жел темір құрылымды жұлып әкетіп, ер адамды да бірге алып ұшқан. Куәгерлердің айтуынша, оны шамамен 15 метр биіктікке дейін көтеріп жіберген.

Құлаған кезде ер адам ауыр жарақат алған. Дәрігерлер оның қолы мен аяқтары сынғанын анықтады. Қазір ол ауруханаға жеткізіліп, қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.

Оқиға өңірдегі ірі табиғи апат аясында болған. Дауыл мен нөсер жаңбыр салдарынан ондаған адам қаза тауып, көптеген тұрғын үй қираған. Сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы мал шығыны да тіркелген.

Қазір штат билігі табиғи апаттың салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр. Өңірлерде келген шығын көлемі есептеліп, жергілікті әкімшіліктер зардап шеккен тұрғындарға көрсетіліп жатқан көмек туралы тұрақты түрде ақпарат беруде.

Бұған дейін Үндістанның Уттар-Прадеш штатында орын алған қатты дауыл мен нөсердің салдарынан көптеген адамның опат болуына байланысты Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Үндістанда үйлену тойындағы қатты музыка 140 тауықтың қырылуына себеп болды
16:18, 01 мамыр 2026
Үндістанда үйлену тойындағы қатты музыка 140 тауықтың қырылуына себеп болды
Үндістанда нөсер жауыннан 40-тан астам адам қаза тапты
12:17, 15 тамыз 2023
Үндістанда нөсер жауыннан 40-тан астам адам қаза тапты
Үндістанда әкесі екі жасар ұлына қастандық жасады деген күдікке ілінді
11:20, 05 маусым 2025
Үндістанда әкесі екі жасар ұлына қастандық жасады деген күдікке ілінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: