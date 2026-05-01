Үндістанда үйлену тойындағы қатты музыка 140 тауықтың қырылуына себеп болды
NDTV басылымының мәліметінше, оқиға 25 сәуір күні кешке Дарияпур ауылында болған. Сол уақытта ферманың жанынан қатты музыка қосылған үйлену шеруі өтіп бара жатқан. Диджей дыбыс деңгейін барынша көтеріп, әсіресе төмен жиіліктегі бас дыбыстарды күшейткен.
Ферма иесі Сабир Алидің айтуынша, құстардың реакциясы бірден байқалған:
"Дыбыс жарылыс сияқты болды. Тауықтар қатты шошып, жаппай құлап түсті", – деді ол.
Алдын ала болжам бойынша, қатты дыбыс пен кенеттен пайда болған шу құстарда күшті стресс тудырып, олардың қырылуына әкелген болуы мүмкін. Мамандар мұны жоғары децибел деңгейімен және үрей реакциясымен байланыстырып отыр.
Құқық қорғау органдары диджейге қатысты іс қозғады. Оған шамадан тыс шу шығару және жануарларға абайсызда зиян келтіру бабы бойынша айып тағылған.
Оқиға салдарынан фермер үлкен шығынға ұшырады. Жергілікті билік келтірілген залалды бағалап, көмек көрсету мүмкіндігін қарастыратынын мәлімдеді.
Бұған дейін ветеринарлар үй жануарларын дұрыс тамақтандырмаудан болатын қауіпті қателіктер туралы ескерткен болатын.