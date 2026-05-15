Әлем

Танымал бренд жеке алтын құймаларын шығарды

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 10:55 Фото: пресс-служба Национального банка РК
14 мамырда америкалық Supreme сән бренді алтыннан жасалған шағын құймаларды шығарғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бренд бұрыннан ерекше коллекциялық заттарымен танымал және бұл жолы нағыз алтыннан жасалған, бетіне Supreme логотипі бедерленген шағын құймаларды ұсынды. Жаңа өнім туралы ақпарат брендтің ресми сайты мен әлеуметтік желілерінде жарияланды.

Жаңа топтамада екі түр бар:

  • 1 граммдық құйма (жалпы 1000 дана);
  • 1 унция (31,1 грамм) құйма (барлығы 100 дана).

Әрбір алтын құйма Supreme-нің фирмалық қызыл қаптамасында және түпнұсқалығын растайтын сертификатпен бірге сатылады.

Бұған дейін күмістің бағасы наурыз айынан бері айтарлықтай өскенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
