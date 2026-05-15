Танымал бренд жеке алтын құймаларын шығарды
14 мамырда америкалық Supreme сән бренді алтыннан жасалған шағын құймаларды шығарғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бренд бұрыннан ерекше коллекциялық заттарымен танымал және бұл жолы нағыз алтыннан жасалған, бетіне Supreme логотипі бедерленген шағын құймаларды ұсынды. Жаңа өнім туралы ақпарат брендтің ресми сайты мен әлеуметтік желілерінде жарияланды.
Жаңа топтамада екі түр бар:
- 1 граммдық құйма (жалпы 1000 дана);
- 1 унция (31,1 грамм) құйма (барлығы 100 дана).
Supreme®/PAMP Suisse Gold Bar
1g – $298
1 oz. – $5998 pic.twitter.com/Yyz56yLcLd
Әрбір алтын құйма Supreme-нің фирмалық қызыл қаптамасында және түпнұсқалығын растайтын сертификатпен бірге сатылады.
