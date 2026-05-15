Анталья әуежайы жеке трансферлерге арналған тәртіпті өзгертті
Бұл өзгерістер Ыстамбұлдағы Сабиха Гөкчен әуежайында енгізілген жаңашылдықтан кейін қолға алынған. Енді жүргізушілер халықаралық рейстер келетін №2 терминалдың алдында жолаушыларды алдын ала күтіп тұра алмайды.
Ұзақ уақытқа тоқтау үшін жүргізушілерге №1 терминал маңынан арнайы аймақ бөлінген. Ал №2 терминалға тек жолаушыларды отырғызу немесе түсіру үшін ғана кіруге рұқсат етіледі. Бұл тәртіпті әуежайда қызмет көрсететін Fraport TAV компаниясы енгізген.
Жаңа ережеге сәйкес, жолаушы терминалдан шыққаннан кейін тасымалдаушымен немесе оның өкілімен байланысуы керек. Содан кейін көлік арнайы отырғызу аймағына шақырылады. Бұл жерде алғашқы 15 минут тегін, ал одан кейін күту уақыты ақылы болады.
Әуежай әкімшілігі бұл өзгерісті тұрақ орындарының шамадан тыс жүктелуімен және №2 терминалдағы тәртіпті реттеу қажеттілігімен түсіндірді. Бұл шектеулер топтық трансферлерге әсер етпейді.
