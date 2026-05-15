#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Әлем

Анталья әуежайы жеке трансферлерге арналған тәртіпті өзгертті

Анталья әуежайы жеке трансферлерге арналған тәртіпті өзгертті, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 11:54 Сурет: Facebook/antalyasideturkey
12 мамырдан бастап Анталья әуежайында жеке трансфер қызметіне қатысты жаңа ережелер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл өзгерістер Ыстамбұлдағы Сабиха Гөкчен әуежайында енгізілген жаңашылдықтан кейін қолға алынған. Енді жүргізушілер халықаралық рейстер келетін №2 терминалдың алдында жолаушыларды алдын ала күтіп тұра алмайды.

Ұзақ уақытқа тоқтау үшін жүргізушілерге №1 терминал маңынан арнайы аймақ бөлінген. Ал №2 терминалға тек жолаушыларды отырғызу немесе түсіру үшін ғана кіруге рұқсат етіледі. Бұл тәртіпті әуежайда қызмет көрсететін Fraport TAV компаниясы енгізген.

Жаңа ережеге сәйкес, жолаушы терминалдан шыққаннан кейін тасымалдаушымен немесе оның өкілімен байланысуы керек. Содан кейін көлік арнайы отырғызу аймағына шақырылады. Бұл жерде алғашқы 15 минут тегін, ал одан кейін күту уақыты ақылы болады.

Әуежай әкімшілігі бұл өзгерісті тұрақ орындарының шамадан тыс жүктелуімен және №2 терминалдағы тәртіпті реттеу қажеттілігімен түсіндірді. Бұл шектеулер топтық трансферлерге әсер етпейді.

Бұған дейін Ыстамбұл әуежайында дауыс зорайтқыш арқылы хабарландыру тоқтатылатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рухани ынтымақтастық нышаны: Тоқаев пен Мирзиёев Түркістандағы жаңа мешітті ашты
13:06, Бүгін
Рухани ынтымақтастық нышаны: Тоқаев пен Мирзиёев Түркістандағы жаңа мешітті ашты
Мемлекет басшысы Анталия дипломатиялық форумының ашылу рәсіміне қатысты
20:00, 17 сәуір 2026
Мемлекет басшысы Анталия дипломатиялық форумының ашылу рәсіміне қатысты
Түркия қонақ үйлерге қоныстану кезіндегі ережелерді жаңартты
11:14, 12 желтоқсан 2025
Түркия қонақ үйлерге қоныстану кезіндегі ережелерді жаңартты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: