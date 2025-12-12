Түркия қонақ үйлерге қоныстану кезіндегі ережелерді жаңартты
2025 жылғы 11 желтоқсаннан бастап Түркияның жеке деректерді қорғау кеңесі қонақүйлерге қоныстану кезінде жаңа ережелер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Енді Түркияда қонақүйлерге туристердің төлқұжаттарын көшірме жасауға тыйым салынды. Тек құжатты көрсетуге рұқсат етіледі, ал деректер дереу ІІМ жүйесіне енгізіледі.
Жаңа талапқа сәйкес, қонақ үйлер, мотельдер, пансионаттар және басқа да орналастыру орындары Түркия азаматтарының да, шетелдік қонақтардың да төлқұжаттарын суретке түсіре алмайды, сканерлей алмайды немесе көшірме жасай алмайды. Бұрын жиналған көшірмелер міндетті түрде жойылуға тиіс.
Осылайша, қонақ үй қызметкерлерінің міндетті:
- аты-жөнін, тегі мен фотосуретін салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқаларын (паспорт немесе жеке куәлік) көзбен шолып тексеру;
- Ішкі Істер Министрлігінің (YAZOK) бірыңғай электрондық хабарлама жүйесіне e-Devlet ұлттық платформасының бөлігіне қажетті деректерді (аты-жөні, құжат нөмірі, кіру/шығу күні және т.б.) енгізу.
Егер Қонақ үй қызметкері төлқұжаттың көшірмесін талап етсе, қонаққа кеңес беріледі:
- 2025 жылғы 9 желтоқсандағы KVKK principle decision on recording Photocopies of ID cards-қа сілтеме жасай отырып, сыпайы түрде бас тарту;
- визуалды салыстыру үшін түпнұсқаны көрсетуді ұсыну;
- қажет болған жағдайда қонақ үй әкімшілігінен жазбаша түсініктеме сұрау немесе ресми сайт арқылы Түркияның жеке деректерді қорғау кеңесіне хабарласу.
